장동혁, 김영환에 "지난한 시간에 마음의 빚 커"

장동혁 국민의힘 대표가 28일 6·3 지방선거 국민의힘 충북도지사 후보인 김영환 충북도지사에게 "당 대표로서 그간의 지난한 시간에 대해 마음의 빚이 크다"고 했다.

장 대표는 이날 오후 페이스북에 "현역 단체장 중 가장 힘든 과정을 거쳐 공천이 확정된 김 지사께 축하의 말씀을 드린다"며 이같이 썼다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제36주년 주택관리사의 날 2026 한마음 대축제에서 인사하고 있다. 뉴시스

그는 "김 지사의 당당한 모습에 큰 박수와 격한 응원을 보낸다"며 "공천은 비록 늦었지만 승전보는 가장 먼저 울려줄 것으로 믿는다. 先勝求戰(선승구전)"이라고 적었다.

국민의힘 공천관리위원회(공관위)는 전날 서울 여의도 중앙당사에서 "본경선 결과 김 지사가 충북도지사 후보로 결정됐다"고 발표했다.

앞서 공관위는 6·3 지방선거 충북지역 경선에서 현역인 김 지사를 컷오프(공천 배제) 한 바 있다. 김 지사는 반발하며 법원에 공천 배제 효력정지 가처분을 냈다. 법원이 가처분을 인용하자, 공관위는 김 사를 포함해 충북도지사 경선을 원점에서 다시 시작했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지