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송언석, 장동혁 2선 후퇴론에 "대표가 관두면 지지율 올라가나"

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'韓출마' 부산 북갑 신속공천 요구…원내대표 임기단축도 재차 일축

국민의힘 송언석 원내대표는 28일 6·3 지방선거를 한 달여 앞두고 당내에서 장동혁 대표의 사퇴 내지 2선 후퇴 필요성이 계속 나오는 것에 대해 "당 대표가 그만두면 당 지지율과 후보에 대한 지지율이 확 올라가느냐"고 반문했다.

송 원내대표는 이날 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연, "전쟁 앞두고 장수부터 바꾸자는 건 조심스럽게 봐야 한다"며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 송언석 원내대표가 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의 자리에 착석하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 송언석 원내대표가 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의 자리에 착석하고 있다. 연합뉴스

그는 "선거 전 당 대표의 거취부터 먼저 얘기하는 건 우선순위가 잘못된 것"이라며 "지금은 선거에 집중해야 한다. 선거에서 이기고 나면 그다음에 얼마든지 책임 관계는 따질 수 있다"고 밝혔다.

그는 다만 "장 대표가 최근 몇 가지 부분에서 국민 시선에 미치지 못했던 아쉬운 점이 있는 건 사실"이라며 '8박 10일의 미국 방문'을 사례로 들었다.

송 원내대표는 당에서 제명된 한동훈 전 대표의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마와 관련, 부산에 지역구를 둔 김도읍·곽규택·김대식 의원 등이 '무공천'과 '복당'까지 언급하면서 보수 단일화를 요구한 것을 두고는 반대 입장을 분명히 밝혔다.

송 원내대표는 "정당은 선거에 임하면 후보를 내고 무슨 수를 써서라도 당선되도록 힘을 모으는 것이 기본 책무"라며 "부산 북갑에 대해 여러 이야기가 있지만, 오늘내일 중이라도 우리 당 후보를 빨리 공천해야 한다"고 말했다.

이 밖에 그는 더불어민주당의 새 원내대표 선출(다음 달 6일)에 맞춰 자신의 원내대표 임기(6월 15일까지)를 단축해야 한다는 말이 당 일각에서 나오는 것과 관련, "현재 제가 원내대표로서 해야 할 일은 이번 선거에 우리 당이 이길 수 있게 뒷받침하는 것"이라면서 재차 일축했다.

<연합>


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