송언석, 장동혁 2선 후퇴론에 "대표가 관두면 지지율 올라가나"

국민의힘 송언석 원내대표는 28일 6·3 지방선거를 한 달여 앞두고 당내에서 장동혁 대표의 사퇴 내지 2선 후퇴 필요성이 계속 나오는 것에 대해 "당 대표가 그만두면 당 지지율과 후보에 대한 지지율이 확 올라가느냐"고 반문했다.



송 원내대표는 이날 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연, "전쟁 앞두고 장수부터 바꾸자는 건 조심스럽게 봐야 한다"며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 송언석 원내대표가 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의 자리에 착석하고 있다. 연합뉴스

그는 "선거 전 당 대표의 거취부터 먼저 얘기하는 건 우선순위가 잘못된 것"이라며 "지금은 선거에 집중해야 한다. 선거에서 이기고 나면 그다음에 얼마든지 책임 관계는 따질 수 있다"고 밝혔다.



그는 다만 "장 대표가 최근 몇 가지 부분에서 국민 시선에 미치지 못했던 아쉬운 점이 있는 건 사실"이라며 '8박 10일의 미국 방문'을 사례로 들었다.



송 원내대표는 당에서 제명된 한동훈 전 대표의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마와 관련, 부산에 지역구를 둔 김도읍·곽규택·김대식 의원 등이 '무공천'과 '복당'까지 언급하면서 보수 단일화를 요구한 것을 두고는 반대 입장을 분명히 밝혔다.



송 원내대표는 "정당은 선거에 임하면 후보를 내고 무슨 수를 써서라도 당선되도록 힘을 모으는 것이 기본 책무"라며 "부산 북갑에 대해 여러 이야기가 있지만, 오늘내일 중이라도 우리 당 후보를 빨리 공천해야 한다"고 말했다.



이 밖에 그는 더불어민주당의 새 원내대표 선출(다음 달 6일)에 맞춰 자신의 원내대표 임기(6월 15일까지)를 단축해야 한다는 말이 당 일각에서 나오는 것과 관련, "현재 제가 원내대표로서 해야 할 일은 이번 선거에 우리 당이 이길 수 있게 뒷받침하는 것"이라면서 재차 일축했다.

<연합>

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