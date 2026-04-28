젠슨 황 장녀 매디슨 황, 서울대 찾아 기술교류 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 장녀 매디슨 황이 28일 서울 관악구 서울대학교 관악캠퍼스 해동첨단공학센터를 찾아 로보틱스 전공 연구자와 학생을 대상으로 강연을 하고 있다. 이번 강연에서 황 이사는 피지컬 AI와 진로를 주제로 학생·연구자와 직접 만나며 소통의 기회를 가졌다.

엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황이 서울대를 찾아 로보틱스 연구자·학생들과 교류했다.

매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 부문 수석 이사는 28일 서울대 해동첨단공학관에서 ‘AI 시대의 리더십: 여성들의 목소리’를 주제로 강연과 기술 교류 프로그램을 진행했다. 강연은 황 이사와 학생·연구자가 자유롭게 토론하는 방식으로 운영됐다.

황 이사는 이날 강연에서 “많은 사람이 AI에 일자리를 뺏길까 봐 두려워한다”며 “그러나 우리는 AI를 받아들이고 AI라는 로켓에 올라타야 한다”고 했다. 그러면서 AI 시대에는 ‘과업’(task)과 일의 ‘목적’을 구분해야 한다고 강조했다.

황 이사는 “여러분이 소프트웨어 엔지니어라면 코드 작성은 그저 하나의 과업에 불과하다”며 “여러분의 진짜 일은 코드를 활용해 새로운 제품을 만들고 문제를 해결하는 것”이라고 설명했다.

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