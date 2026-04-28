젠슨 황 장녀 매디슨 황, 서울대 찾아 기술교류 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황이 서울대를 찾아 로보틱스 연구자·학생들과 교류했다.
매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 부문 수석 이사는 28일 서울대 해동첨단공학관에서 ‘AI 시대의 리더십: 여성들의 목소리’를 주제로 강연과 기술 교류 프로그램을 진행했다. 강연은 황 이사와 학생·연구자가 자유롭게 토론하는 방식으로 운영됐다.
황 이사는 이날 강연에서 “많은 사람이 AI에 일자리를 뺏길까 봐 두려워한다”며 “그러나 우리는 AI를 받아들이고 AI라는 로켓에 올라타야 한다”고 했다. 그러면서 AI 시대에는 ‘과업’(task)과 일의 ‘목적’을 구분해야 한다고 강조했다.
황 이사는 “여러분이 소프트웨어 엔지니어라면 코드 작성은 그저 하나의 과업에 불과하다”며 “여러분의 진짜 일은 코드를 활용해 새로운 제품을 만들고 문제를 해결하는 것”이라고 설명했다.
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