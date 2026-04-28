김대호 "동생 덕분에 아나운서 돼…지금은 내 매니저"

방송인 김대호가 동생 덕분에 아나운서가 될 수 있었다며 고마움을 전했다.

28일 방송된 KBS 1TV 예능프로그램 '아침마당'의 '소문난 님과 함께' 코너에는 김대호가 출연했다.

김대호. KBS1 '아침마당' 캡처

이날 방송에는 김대호의 동생 김성호가 스튜디오에 등장해 눈길을 끌었다.

김대호는 "제가 이 자리에 오기까지 부모님을 비롯해 많은 분들의 도움이 있었지만, 동생의 역할이 컸다"며 고마움을 전했다.

김대호는 아나운서 꿈꾸며 준비를 시작했지만 학원비가 문제였다고 했다. 그는 "부모님께 그 말씀을 드리면 헛바람 들었다고, 평범하게 살라고 하실 것 같았다"고 당시를 회상했다.

그러면서 "학원비가 필요한데 학군단 장교출신 동생이 군생활을 하고 있었다. 마침 그때 보너스 상여가 나왔다. 그래서 '아나운서 학원을 다녀야겠다. 돈을 빌려줄 수 있니' 했더니 동생이 '내 꿈도 아나운서인데 형 먼저 가 있어'라며 선뜻 학원비를 줬다. 그래서 내가 지금 이 자리에 앉아 있다"고 했다.

실제로 동생도 아나운서 생활을 했었다고 한다. 김대호는 "중국 하얼빈에서 잠깐 1년 동안 아나운서 생활을 했다. 그 후 계속해서 도전하다가 일반 기업체 들어갔다"며 "지금은 나와 일을 같이 하고 있다. 내 매니저 역할을 하고 운전도 해주고 있다"고 했다.

<뉴시스>

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