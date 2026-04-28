기안84, ‘메시지 읽씹’ 잘할 것 같은 스타 2위…1위는 누구?

배우 한소희가 ‘메시지 읽씹(읽고 답하지 않는 것)’을 잘할 것 같은 이미지의 스타 1위로 선정됐다.

27일 디시인사이드는 ‘메시지 읽씹 잘할 것 같은 이미지의 스타는?’이라는 주제의 투표를 진행했다. 투표 결과 한소희는 총 8888표 가운데 1110표(13%)를 얻어 가장 많은 선택을 받았다.

한소희는 평소 블로그와 사회관계망서비스(SNS)로 팬들과 활발하게 소통하고 있지만, 과거 전소미가 보낸 다이렉트 메시지(DM)를 확인하지 못했던 일화가 알려지며 화제를 모은 바 있다.

배우 한소희. 한소희 인스타그램 캡처

앞서 전소미는 한 유튜브에서 “(한소희에게) DM으로 ‘혹시 보실지 모르겠지만 너무 팬이다’라고 하트를 보냈는데 아직 안 읽으셨다”고 밝혔다. 이후 두 사람의 만남이 성사되면서 눈길을 끌었다.

2위에는 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 1075표(13%)로 이름을 올렸다. 그는 과거 한 예능 프로그램에서도 연락을 자주 확인하지 않는다는 사실이 밝혀지기도 했다.

3위는 829표(10%)를 얻은 류준열이었다. 그는 조용한 성격으로 알려졌으며, 과거 사생활 논란 당시 별다른 입장을 내지 않고 침묵을 유지한 점이 언급됐다.

류준열은 2024년 한소희와 열애설이 제기됐지만 이른바 ‘환승연애’ 의혹 등이 불거지며 잡음이 계속되자 2주 만에 결별 소식을 전했다. 이후 그는 “침묵하며 비난을 감당하는 것이 최선이라고 판단했다”고 밝히기도 했다.

4위에는 그룹 뉴진스 멤버 민지가 이름을 올렸다. 무대에서의 모습과 달리 인터뷰 등에서 비교적 신중한 태도를 보여 온 점이 반영된 것으로 보인다. 이 외에 래퍼 겸 방송인 이영지가 5위, 그룹 프로미스나인 멤버 이채영이 6위가 뒤를 이었다.

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