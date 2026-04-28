전재수·박형준, 선거 초반부터 경제인 표심잡기 경쟁

다가오는 부산시장 선거에서 양강 구도를 형성하고 있는 더불어민주당 전재수 의원(부산 북구갑)과 국민의힘 소속인 박형준 현 부산시장이 초반부터 경제인 표심잡기 경쟁을 벌이고 있다.



지역 경제 활성화를 이끌 선두주자라는 이미지를 부각해 전체 유권자의 마음을 얻는 데 상당한 공을 들이는 것으로 풀이된다.

여야 부산시장 후보들이 본격적으로 민심잡기에 돌입했다. 더불어민주당 전재수 부산시장 후보는 지난 27일 자신의 정치적 고향인 북구 구포시장을 찾아 시민들에게 감사 인사를 했다(왼쪽). 박형준 부산시장은 이날 부산 시의회에서 출마선언을 하고 르노자동차 공장을 찾았다. 연합뉴스

전 의원은 오는 29일 의원직을 사퇴하고 첫 공식 일정으로 부산상공회의소를 방문해 양재생 회장을 비롯한 회장단과 간담회를 하고 지역 경제 활성화 방안을 논의할 예정이다.



전 의원은 또 부산상의가 여야 후보에게 6·3 지방선거 공약에 반영해주기를 바라는 내용을 담은 '정책과제 제언집'을 직접 받아 협력 방안을 모색할 예정이다.



전 의원은 이에 앞서 지난 27일 지역구인 부산 북구에 있는 구포시장을 찾아 주민과 소상공인에게 3선 연임을 안겨준 것에 감사 인사를 하는 것으로 본격적인 선거 레이스에 뛰어들었다.



3선에 도전하는 박 시장도 27일 예비후보로 등록하며 부산시장 선거에 본격 등판하는 기자회견을 한 뒤 첫 공식 일정으로 르노코리아 부산 공장을 방문, "부산을 대한민국 미래차 생산의 전진기지로 만들겠다"며 양질의 일자리 창출을 공약했다.



박 시장은 또 28일 부산 롯데호텔에서 중소기업중앙회 부산울산지회 등 지역 중소기업 단체 대표 20여명과 간담회를 갖고 경제 활성화 방안을 논의하고, 기업인들의 마련한 정책과제집을 전달받았다.



박 시장은 이어 오는 5월 6일 부산상의를 방문해 양재생 회장을 비롯한 회장단과 간담회를 개최하고 정책과제 제언집을 직접 받아 공약에 반영할 계획이다.

<연합>

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