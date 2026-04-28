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소년원 임시퇴원 후 외출제한 명령 어기고 무단가출 10대 체포

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법무부 울산보호관찰소는 법원의 외출제한 명령을 상습적으로 위반한 10대 A양을 체포해 부산소년원에 유치했다고 28일 밝혔다.

A양은 과거 특수상해 범죄로 소년원에 수용됐다가 임시퇴원 결정을 받았다. A양은 집에 머무는 대신 야간 외출제한 등 보호관찰에 따르기로 했다.

울산보호관찰소 전경. 울산보호관찰소 제공
울산보호관찰소 전경. 울산보호관찰소 제공

그러나 A양은 무단가출을 반복하고, 유흥업소와 숙박업소에 출입하면서 보호관찰관의 지도·감독을 무시했다.

이에 울산보호관찰소는 법원으로부터 구인장(체포영장)을 발부받아, 경찰과 함께 A양을 추적해 붙잡았다.

또 보호관찰 심사위원회에 A양의 임시퇴원 취소를 신청했다.

심사위원회가 이 신청을 인용하면 A양은 소년원에 다시 들어가 남은 기간만큼 수용 생활을 하게 된다.

울산보호관찰소는 관계자는 "여성 청소년의 가출은 성범죄나 경제 범죄 등 2차 범죄에 연루될 가능성이 매우 높기에 신속한 대응이 필요하다"며 "앞으로도 준수사항 위반 시 엄정한 법 집행과 선제적 조치를 통해 청소년 범죄를 방지하겠다"고 말했다.

<연합>


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