정의선·구광모, '알파고 아버지' 허사비스 만나…AI 협력 논의

한국을 방문한 '알파고의 아버지' 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 28일 정의선 현대차[005380]그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장 등 그룹 총수들을 잇달아 만났다.
재계 관계자에 따르면 허사비스 CEO는 이날 오전 서울 모처에서 정의선 회장과 면담을 한 것으로 알려졌다.
이들은 로봇과 인공지능(AI) 분야의 협력 강화에 관해 이야기를 나눴을 것으로 보인다.
허사비스 CEO는 이날 서울 여의도 LG트윈타워에서 구 회장과도 비공개 회동을 갖고 양사의 협력 방안을 논의했다.
이번 회동을 통해 LG AI연구원과 구글 간의 기술 시너지를 극대화하고, 글로벌 AI 생태계 확장을 위한 파트너십을 공고히 할 것으로 관측된다.
이번 만남은 AI 분야에서의 양사의 파트너십을 다지기 위한 것으로 풀이된다.
허사비스 CEO는 전날 과학기술정보통신부와의 양해각서(MOU) 체결식에서 "우리는 한국에 있는 매우 우수한 기업들과 파트너십을 가지고 있으며, 앞으로 이 파트너십은 더욱 확대되고 깊어질 것"이라고 밝힌 바 있다.
한편 LG전자는 이날 젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀인 메디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사를 만나 양사 간 전략적 협업 방안을 논의할 것으로 알려졌다.
<연합>
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