경찰, 문재인·정은경 입건…‘곰팡이’ 코로나 백신 부실 관리 의혹

경찰이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 부실 관리 의혹 관련 시민단체에 고발당한 문재인 전 대통령과 정은경 보건복지부 장관에 대해 수사에 착수했다.

문재인 전 대통령(왼쪽), 정은경 보건복지부 장관. 뉴스1

28일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 직무유기, 업무상 과실치사 등의 혐의로 고발된 문재인 전 대통령과 정은경 장관을 최근 입건했다.

문재인 정부는 2020년부터 이어진 코로나19 기간 전 국민을 대상으로 백신 접종을 진행한 바 있다. 일부 접종자들이 숨지거나 부작용을 호소하면서 백신 안전성 논란이 불거졌다.

앞서 감사원은 지난 2월23일 ‘코로나19 대응실태 진단 및 분석’ 주요 감사 결과를 발표하며 백신 1285건에서 곰팡이와 머리카락 같은 이물질 신고가 접수됐다고 밝혔다.

감사원은 또 2021~2023년 사이 2703명이 유효기간이 지나 효과가 보장되지 않는 코로나19 백신을 접종받았고, 의료기관이나 보건소가 이들에게 오접종 사실을 제대로 알려주지 않은 것으로 보인다고 보고서에 적었다.

이에 시민단체 ‘코로나19 백신 피해자 가족협의회’는 해당 사실을 은폐하고 정부가 접종을 강행했다며 문 전 대통령과 당시 질병관리청장이었던 정 장관을 고발했다. 경찰은 지난 2일 고발인 조사를 진행했다.

질병관리청은 지난 6일 “이물질로 신고된 백신 1285건의 접종 용도로 사용하지 않고 별도로 격리·보관했으며 실제로 접종된 사례는 없다”고 해명했다.

정치권에서도 진상 조사를 요구하는 목소리가 이어지고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 “‘곰팡이 백신 은폐 의혹 사건’을 수사하고 있는 경찰이 문재인 전 대통령과 정은경 당시 질병관리청장에 대한 소환 여부를 검토하고 있다”며 “끝까지 진상을 파헤쳐 우리 국민의 팔에 곰팡이 백신을 놓은 민주당 정권에 응당한 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

같은 당 나경원 의원도 이날 페이스북을 통해 “상한 음식을 팔아도 가게 문을 닫는 판에 국민 혈관에 직접 투입되는 백신에서 곰팡이와 머리카락이 발견됐음에도 이를 은폐하고 접종을 강행했다면 이는 명백한 국가폭력이자 미필적 고의에 의한 상해 행위”라며 “사필귀정”이라고 거들었다.

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