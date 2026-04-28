검색

국힘 '張 2선후퇴' 요구 속 혼란 가중 …김문수엔 '러브콜' 기류

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

지선 후보들 "중앙 도움 없이 철저히 지역 중심 선거 치러야"
김문수, TK·부산·강원 선대위원장 수락…중앙당, 빨간색 외 흰색 점퍼도 허용

6·3 지방선거를 한 달여 앞두고 국민의힘 내부에서 장동혁 대표의 2선 후퇴를 요구하는 목소리가 커지면서 혼란이 가중되고 있다.

장 대표가 "상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다"라고 공언한 가운데, 당 안팎에서는 '본인이 결단해야 한다'는 주장과 '대표를 흔들지 말라'는 요구가 엇갈리는 양상이다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 김민수 최고위원, 장 대표, 박준태 당대표 비서실장. 연합뉴스
국민의힘 장동혁 대표가 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 김민수 최고위원, 장 대표, 박준태 당대표 비서실장. 연합뉴스

친한(친한동훈)계 박정하 의원은 28일 MBC라디오에 출연해 "지금 분노의 대상이 장 대표가 돼버린 상황이 된 게 제일 위험하다"며 "최근 지방에서는 '거기(장동혁) 때문에 나 못 찍겠어'라는 얘기가 진짜 많이 있다"고 말했다.

박 의원은 "장 대표가 24시간 필리버스터, 단식 등 '몸빵'하는 것 말고는 당내 현안들에 대해 회피하려고 하지 않았느냐. 지금도 (후보들의 쓴소리를) 어떻게 해결할지 고민하기보다 그냥 피해 가는 상황"이라며 "지방선거 결과에는 관심이 없고 이후 본인의 안위만 생각하는 것 아니냐는 비판이 있다"고 언급했다.

당에서 제명된 한동훈 전 대표는 이날 BBS 인터뷰에서 "장 대표가 표상하는 노선은 민심의 정반대다. 이런 상황이 국민의힘의 미래에 큰 악영향을 주고 있다"고 했다.

친한계 김종혁 전 최고위원 역시 이날 YTN라디오를 통해 "장동혁 리스크가 이번 선거에서 넘어야 할 최악, 최고의 고비"라고 했다.

이런 가운데 당내 개혁성향 모임 '대안과 미래'는 지난달 4일 정례회동 이후 중단했던 회동을 이날 재개해 현안을 두루 논의했다.

간사인 이성권 의원은 모임 직후 기자들에게 장 대표 거취 문제를 놓고 비공개 토론이 있었는지 묻자 "상상에 맡기겠다"고 말해 실제 의견이 오갔음을 시사했다.

선거를 직접 뛰어야 할 후보들의 심정은 복잡하다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 지난 27일 서울 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 지난 27일 서울 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 대다수 지역에서 선거 분위기를 끌고 가는 마당에, 장 대표가 이슈의 중심이 되는 상황이 벌어질 경우 득표에 도움 될 것이 없다는 계산에서다.

오세훈 서울시장, 박형준 부산시장, 박완수 경남지사는 전날 일제히 선거관리위원회에 예비후보로 등록해 본격적인 선거전에 뛰어들었으나, 장 대표와 공동 유세를 한 후보는 아직 없다.

이와 대조적으로 김문수 전 고용노동부 장관은 대구와 경북·강원·부산 등 4개 지역에서 선거대책위원장직을 맡아달라는 요청을 받고 이를 수락한 것으로 파악됐다.

당의 전통적인 지지층 결집조차 이뤄지지 않는 상황을 고려해 영남권을 중심으로 김 전 장관에게 SOS를 친 것으로 보인다.

이처럼 지역 시·도지사 후보들이 장 대표와 거리두기에 나서며 독자 선대위를 꾸리는 분위기가 형성되는 양상이다.

경기 평택을 재선거 후보로 공천된 유의동 전 의원은 이날 SBS라디오에 출연해 "선거가 40일도 채 안 남은 기간에 이 문제를 갖고 싸우면 갈등과 분열만 보여줄 것"이라며 "(장 대표의 2선 후퇴나 사퇴가) 실제로 남은 기간에 가능한지도 잘 모르겠다"고 말했다.

김문수 전 고용노동부 장관이 지난 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 제21대 대통령선거 선거법 위반 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 이날 김 전 장관은 공직선거법 위반 혐의로 벌금 50만원을 선고받았다. 연합뉴스
김문수 전 고용노동부 장관이 지난 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 제21대 대통령선거 선거법 위반 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 이날 김 전 장관은 공직선거법 위반 혐의로 벌금 50만원을 선고받았다. 연합뉴스

그러면서 "중앙당의 도움을 요청하는 개별 후보들은 거의 없을 것 같다"며 "철저하게 지역 중심 선거를 치러야 한다"고 강조했다.

다만, 국회의원 재·보궐선거 출마 가능성이 거론되는 이진숙 전 방송통신위원장은 SBS라디오에서 "이 와중에 당 대표가 물러나면 더 큰 혼란이 있게 될 것"이라며 "단일대오로 똘똘 뭉쳐 선거에 대응해야 한다"고 말했다.

이런 가운데 중앙당 사무처는 최근 후보들이 빨간색 점퍼와 함께 흰색 점퍼도 공식 착용할 수 있도록 하는 지침을 내린 것으로 알려졌다. 이를 두고 후보들이 당의 상징색인 빨간색을 기피하는 현상에 따른 것이라는 해석이 나왔다.

장 대표의 결단을 요구하는 목소리가 커지는 가운데, 장 대표 측은 일단 '로우키'를 유지하고 있다.

장 대표는 지난 6일 인천, 22일 강원 양양을 찾았지만, 이번 주에는 이날 경기 고양 킨텍스에서 열리는 '제36주년 주택관리사의 날 기념 한마음 대축제' 참석 일정 외엔 지역 일정을 잡지 않은 것으로 전해졌다.

당의 한 관계자는 연합뉴스에 "대표는 중앙에서 메시지만 내면 된다"며 "지금 가면 분란만 있을 텐데 뭘 더 가겠느냐"고 말했다.

한편, 원내지도부는 통상 국회 본회의 전 의원총회를 열지만 이날은 이례적으로 의총을 잡지 않았다. 일각에선 지도부를 규탄하는 목소리가 표면화하는 걸 막은 게 아니냐는 뒷말이 나왔다.

박충권 원내수석대변인은 의총을 소집하지 않은 이유에 대해 "특별히 열어 공지할 내용이나 토론할 내용이 있다고 판단하지 않기 때문이라고 안다"고 설명했다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

이주빈 '청순 대명사'
  • 이주빈 '청순 대명사'
  • 수지, 발레복 입고 극강의 청순미…완벽한 다리 찢기까지
  • 에스파 윈터, 日 길거리 밝히는 미모…압도적 청순미
  • [포토] 장원영 '뒤태도 자신 있어요!'