배우 한다감, 결혼 6년 만에 임신…“연예계 최고령 산모일 것 같다”

배우 한다감이 결혼 6년 만에 임신 소식을 직접 알렸다.

한다감은 28일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오랜 시간 배우 생활을 해오면서 이런 감회와 감정으로 글을 올리는 건 처음인 것 같다”며 “41세에 결혼해 올해 결혼 6년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 됐다”고 밝혔다.

그는 “지금도 믿어지지 않지만 사실이다”라며 “내가 연예계 최고령 산모가 된 것 같다. 지금까지 사례를 보면 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모가 아닐까 싶다”고 전했다. 이어 “이 늦은 시기에 나에게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무나 감사하다”고 덧붙였다.

한다감 인스타그램 캡처

임신 과정도 공개했다. 한다감은 “미리 병원을 다니며 준비했고, 노력한 결과 감사하게도 시험관 시술 단 한 번에 성공했다”면서 “오랜 세월 운동도 열심히 하고 식단 관리도 한 것이 많은 도움이 된 것 같다”고 설명했다.

현재 상태에 대해서는 “조심해야 할 시기를 지나 평소처럼 운동도 하고 방송 스케줄도 잘 소화하고 있다”고 밝혔다. 출산은 올해 가을로 예정돼 있다.

이어 “이제 정말 제2의 인생으로 들어서는 시점이 온 것 같다”며 “최고령 산모인 만큼 운동도 더 열심히 하고 관리도 더 신경 쓰고 더 조심해서 제2의 인생을 걸어가겠다”고 전했다.

한편 1980년생인 한다감은 1999년 본명인 한은정으로 KBS 드라마 ‘사랑을 위하여’로 데뷔했으며, ‘풀하우스’, ‘구미호: 여우누이뎐’, ‘아씨두리안’ 등의 작품에 출연했다. 2018년에는 활동명을 한다감으로 변경했다.

한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 그는 과거 한 예능 프로그램에서 1000평 규모의 한옥 친정집에서 살고 있다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

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