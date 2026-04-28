李대통령 "전통우방과 상호존중하며 상식·원칙따라 현안 풀 것"

이재명 대통령은 28일 전통적인 동맹국들과의 협력관계에 대해 "상호 존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면한 현안을 풀면서, 건강하고 미래 지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다"고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 최근 있었던 인도·베트남 순방 성과에 대해 소개한 뒤 "전통적 우방과의 협력 또한 당연히 발전시켜야 한다"면서 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

그러면서 "주권 국가로서 당당한 자세로 우방들과 진정한 우정을 쌓는 외교에 주력하도록 하겠다"고 강조했다.



이 대통령의 이번 발언은 최근 불거진 '대북 정보제한' 논란 및 쿠팡 정보 유출 사태 등 한미 간 현안을 염두에 둔 메시지로 풀이된다.



이 대통령은 또 "중동전쟁이 촉발한 지정학적 리스크의 확대로 세계 경제와 안보의 구조적 재편이 진행되고 있다"며 "이런 변화의 물결 속에 안정적 성장 동력을 확보하려면 특정 지역에 대한 의존도를 낮춰야 하며, 우리 선택지를 꾸준히 늘려가는 전략적이고 유연한 국익·실용외교가 절실하다"고 밝혔다.



이어 "앞으로도 국익 외교 관점에서 글로벌사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국을 통칭하는 말)와의 외교 지평을 넓혀가겠다"고 약속했다.



경제 상황과 관련해서는 "지난 1분기 GDP(국내총생산) 성장률이 당초 전망을 두배 가까이 웃돌았다. 5년 6개월 만에 최고치"라며 "작년 하반기부터 본격화된 우리 경제의 회복 흐름이 한층 가속화되는 모습"이라고 평가했다.



그러면서도 "중동전쟁이 두 달째 이어지면서 여전히 대외적 불확실성이 크고 고유가에 따른 충격이 실물경제로 이어질 조짐도 보인다"며 "진정한 위기 극복은 지금부터라는 자세로, 더욱 정교한 정책 대응을 통해서 경제의 성장력 유지에 총력을 기울여야 한다"고 당부했다.



이 대통령은 "어제부터 고유가 피해지원금 지급이 시작됐다. 지난해 민생회복 소비쿠폰의 지급으로 경제회복의 불씨가 살아난 것처럼, 이번 지원금도 유사한 파급 효과가 예상된다"며 "국민이 불편을 겪지 않도록 신청 과정을 세밀하게 살펴달라"고 주문했다.



특히 "화물차 노동자와 농민들 같은 고유가 충격이 큰 국민들에 대한 지원에 사각지대가 없는지도 잘 살펴야 한다. 여타 추경예산도 신속하게 집행해 달라"며 "인공지능(AI) 대전환과 순환 경제 실현 등 우리 경제의 구조적 혁신도 속도를 내달라"고 강조했다.

<연합>

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