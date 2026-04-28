조승래, ‘김용 낙천’에 “하지 말아야 할 것 정리”…무력감 빠진 친명계

더불어민주당 조승래 사무총장은 28일 김용 전 민주연구원 부원장을 6·3 국회의원 재보궐선거 공천에서 배제한 데 대해 “선거에 미치는 영향을 고려했을 때 공천하지 않는 것이 당의 판단으로서는 적절한 것 같다는 의견들이 강했다”며 “가장 하지 말아야 될 것을 먼저 정리한 것”이라고 했다. 김 전 부원장의 정치권 복귀를 지지해 온 친명(친이재명)계에선 결과를 바꿀 수 없다는 무력감이 감지된다.

조 총장은 SBS 라디오에서 지방선거 출마자들이 김 전 부원장 공천에 부정적 의견을 갖고 있다고 전하며 “김 전 부원장에 대한 배려나 정치적 지지는 당연히 있을 수 있다고 본다. 그런데 당이 공천을 하는 공적인 행동은 구분해서 봐야 한다고 생각해 결론을 내린 것”이라고 했다.

조승래 더불어민주당 사무총장. 뉴시스

일각에선 이광재 전 강원지사가 경기 하남갑으로 전략공천되면서 공석이 될 예정인 분당갑 지역위원장에 김 전 부원장이 배치될 가능성이 제기되기도 했다. 그러나 조 총장은 “상상에서나 가능할지 모르겠지만 그 문제에 대해선 당에서 고민하거나 검토한 적은 없다”고 선을 그었다.

김 전 부원장은 이날 오후 국회에서 자신의 재보선 낙천 관련 입장을 밝히는 기자회견을 열 예정이다. 김 전 부원장이 공천과 관련해 “당의 결정에 따를 것”이라고 공언했던 만큼 선거를 앞두고 불복을 비롯한 갈등 상황을 야기하지 않을 것이라는 게 친명계의 전망이다.

김 전 부원장의 공천을 촉구해 온 친명 현역 의원 60명은 지방선거를 앞두고 집단행동으로 분열을 초래할 경우 받게 될 비난을 의식해 언행을 자제하고 있다. 한 민주당 의원은 “어떻게 해야 할지 다들 방법을 못 찾고 있다. 이런 기조로 흘러가는 수순”이라고 했다.

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