대한전선, 초고압 해저케이블 사업 수주… 생산∙시공 통합 역량 입증

대한전선은 전라남도 신안군 일대의 태양광 발전 사업에 초고압 해저케이블을 공급하는 프로젝트를 수주했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 신안 비금 태양광 발전소와 도고 수상태양광 발전소에서 생산된 전력을 안좌도 변전소로 송전하기 위한 프로젝트다. 대한전선은 전체 발전소 시공(EPC)을 담당하는 탑솔라 그룹에 154kV급 초고압 해저케이블과 접속재 등 관련 자재 일체를 공급하고 시공까지 수행한다.

당진 해저케이블 1, 2공장 전경. 대한전선 제공

해당 해저케이블은 도서 지역 간 전력망을 연결하는 계통 연계용 설비로, 안정적인 전력 송전을 통해 재생에너지의 효율적 활용에 기여할 것으로 기대된다. 이번 프로젝트는 해저케이블 시공 전문 자회사인 대한오션웍스(Taihan Ocean Works)와 협력해 수행하는 첫 사업이다.

대한전선은 당진해저케이블 1공장에서 해저케이블을 생산하고, 대한오션웍스는 케이블을 운송 및 포설할 계획이다. 이를 통해 양사는 생산-운송-시공으로 이어지는 전체 밸류체인을 통합 수행, 시너지를 본격화한다는 방침이다. 대한오션웍스는 해저 시공 경쟁력 강화를 위해 지난해 7월에 대한전선이 인수한 전문 시공법인이다.

대한전선은 이번 사업을 포함해 영광낙월 등 주요 프로젝트를 연이어 확보하며 시장에서 입지를 강화하고 있다. 또한 정부가 추진하는 ‘공급망안정화 선도사업자’에 ‘해저케이블’ 분야 기업으로 선정되며, 공급망 핵심 기업으로서의 역할을 확대하고 있다. 현재는 640kV HVDC 해저케이블을 생산할 수 있는 해저 2공장을 건설 중이며, 추가 포설선 확보를 검토하는 등 생산 및 시공 역량을 동시에 확대하고 있다. 이를 통해 ‘서해안 에너지 고속도로’ 등 국내외 대규모 프로젝트 참여를 위한 경쟁력을 고도화한다는 방침이다.

대한전선 관계자는 “탑솔라 그룹과 함께하는 이번 프로젝트가 자회사와의 협력을 통해 수행하는 첫 프로젝트인 만큼, 성공적인 사업이 될 수 있도록 역량을 집중할 것”고 밝혔다.

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