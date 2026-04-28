조혜련 “초5부터 시장서 장사…내 인생에서 내 것은 내가 했다”

방송인 조혜련이 어린 시절부터 생계를 책임졌던 경험과 그 과정에서 공부에 매진하게 된 배경을 밝혔다.
조혜련은 지난 26일 유튜브 채널 ‘책과삶’에 공개된 영상에 게스트로 출연했다.
영상에서 조혜련은 “누구에게 의지하며 산 적 없다”고 말문을 열었다. 그는 “초등학교 5학년 때부터 안양시장에서 장사를 했다. 아버지가 짐자전거로 쑥갓을 싣고 오면 내가 다 팔았다. 거의 내가 메인이었다. 그렇게 중학교 2학년 때까지 노점에서 장사를 했다”고 어린 시절을 회상했다.
조혜련은 “중학교 2,3학년 때도 쉬지 않고 공장에 다니고, 대학 간 뒤에도 엄마가 몸이 아프면 휴학계를 내고 산본시장에서 물건을 떼어다가 40가지 정도 채소를 팔기도 했다. 아르바이트처럼 엄마에게 하루에 만 원을 받았다. 개그맨 시험 떨어져 공장에서 일하기도 했다”고 밝혔다. 이어 “내 인생에서 내 것은 내가 했다. 지금까지 그렇게 살았다”고 덧붙였다.
그는 일과 학업을 병행하면서도 좋은 성적을 거뒀다고 말했다. 조혜련은 “중학교 2학년 때까지는 공부를 못했고 관심도 없었다. 그런데 엄마가 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째를 불러다가 ‘너희는 대학을 못 간다. 상업고등학교 가서 취직해라’고 말했다”고 돌아봤다.
조혜련은 “내 인생에 대학이 없다는 게 인정이 안 되더라. 그래서 공부했고, 중학교 때 전교 6등으로 졸업했다. 안양여고에 들어가서도 공부를 열심히 했다”고 설명했다.
이어 진로 선택에 대해서는 “고3 때까지는 공대를 가려다가 친구들의 조언으로 연극영화과에 지원했다. 친구들이 내 끼를 보고 연극영화과를 가라고 했다”고 밝혔다.
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