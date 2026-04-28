조혜련 “초5부터 시장서 장사…내 인생에서 내 것은 내가 했다”

방송인 조혜련이 어린 시절부터 생계를 책임졌던 경험과 그 과정에서 공부에 매진하게 된 배경을 밝혔다.

조혜련은 지난 26일 유튜브 채널 ‘책과삶’에 공개된 영상에 게스트로 출연했다.

유튜브 채널 ‘책과삶’ 영상 캡처

영상에서 조혜련은 “누구에게 의지하며 산 적 없다”고 말문을 열었다. 그는 “초등학교 5학년 때부터 안양시장에서 장사를 했다. 아버지가 짐자전거로 쑥갓을 싣고 오면 내가 다 팔았다. 거의 내가 메인이었다. 그렇게 중학교 2학년 때까지 노점에서 장사를 했다”고 어린 시절을 회상했다.

조혜련은 “중학교 2,3학년 때도 쉬지 않고 공장에 다니고, 대학 간 뒤에도 엄마가 몸이 아프면 휴학계를 내고 산본시장에서 물건을 떼어다가 40가지 정도 채소를 팔기도 했다. 아르바이트처럼 엄마에게 하루에 만 원을 받았다. 개그맨 시험 떨어져 공장에서 일하기도 했다”고 밝혔다. 이어 “내 인생에서 내 것은 내가 했다. 지금까지 그렇게 살았다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘책과삶’ 영상 캡처

그는 일과 학업을 병행하면서도 좋은 성적을 거뒀다고 말했다. 조혜련은 “중학교 2학년 때까지는 공부를 못했고 관심도 없었다. 그런데 엄마가 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째를 불러다가 ‘너희는 대학을 못 간다. 상업고등학교 가서 취직해라’고 말했다”고 돌아봤다.

조혜련은 “내 인생에 대학이 없다는 게 인정이 안 되더라. 그래서 공부했고, 중학교 때 전교 6등으로 졸업했다. 안양여고에 들어가서도 공부를 열심히 했다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘책과삶’ 영상 캡처

이어 진로 선택에 대해서는 “고3 때까지는 공대를 가려다가 친구들의 조언으로 연극영화과에 지원했다. 친구들이 내 끼를 보고 연극영화과를 가라고 했다”고 밝혔다.

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