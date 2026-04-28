류현진 아내 배지현 64억원 새 집 공개 "미니멀리즘으로"

한화이글스 투수 류현진 아내 배지현이 이사한 집을 공개했다.

배지현은 27일 자신의 유튜브 채널에서 이삿짐 정리와 함께 육아 일상을 보여줬다.

배지현은 류현진 없이 혼자 이사를 하게 됐다며 "기절 직전이다. 짐을 다 가져가면 편한데 (가져갈 것과 안 가져갈 것을) 분리하려니까 뭘 가져갈지 모르겠다"고 했다.

이어 "안 가져가는 짐도 상당히 있긴 한데 짐을 싹 꺼내면서 깜짝 놀랐다. 이 집이 수납이 좋으니까 다 넣어놨던 거다. 현진씨랑 다짐한 게 이사 가서는 미니멀리즘으로 살자고 했다"고 말했다.

배현진은 어쩔 수 없이 혼자 이사하게 됐다고 했다.

그는 "원래 남편도 이사할 때 올 수 있었는데 이사 다음 날 등판하게 됐다. 등판 전날엔 운동을 해야 한다. 인천을 넘어가야 해서 아주 기가 막히게 못 갔다. 완전히 나 홀로 하게 됐다"고 말했다.

배지현은 한 달 간 일산에서 서울까지 유치원 라이딩을 했다고 했다.

배지현은 "이사가 밀리면서 아이들 유치원이 애매해졌다. 3월 한 달 정도를 기존 일산 유치원을 다닐지 서울 유치원을 다닐지 고민하다가 딸은 괜찮은데 아들은 4월 중순에 입학하면 적응하는 데 더 힘들 거 같아서 결심을 했다. 3월 한 달은 출퇴근 삼아 일산에서 서울까지 라이딩을 하자. 그게 오늘이 마지막 날이자 이삿날이다. 그래서 너무 좋다"고 말했다.

그러면서 "이 시간대가 너무 막히는 시간이어서 역대급으로 걸릴 때는 2시간 10분 찍은 적이 있다. 오늘도 1시간 40분 나오지 않냐. 아이들도 힘들고 저도 힘들었는데 잘 왔다 갔다 했다"고 했다.

배지현은 새 집도 공개했다. 넓고 쾌적한 거실엔 류현진 트로피 장식장이 있었다. 창 밖으로 나무가 보였다.

류현진·배지현 부부는 지난 1월 서울 강남구 신사동 빌라를 현금 64억원에 사들였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지