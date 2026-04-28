구글 번역기에 '독도·김치' 넣었더니…'다케시마·파오차이'로

구글 번역기에서 독도와 김치 등 한국을 대표하는 단어들에서 번역 오류가 나타나 비판이 제기됐다.



서경덕 성신여대 교수는 28일 "구글 번역기에서 독도를 일본어로 번역하면 일본이 억지 주장하는 명칭 '다케시마'(竹島)로 결과가 나온다"고 지적했다.

서경덕 교수 SNS 캡처.

그러면서 "지난해 넷플릭스의 한 예능 프로그램에서 독도의 일본어 자막을 일본식 음차인 '도쿠도'(ドクト)로 올바르게 표기했다"고 소개했다.



그는 김치를 중국어로 번역하면 여전히 '파오차이'(泡菜)가 나온다고도 했다.



서 교수는 "김치와 파오차이는 엄연히 다른 음식"이라며 "2021년 정부는 '공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침'을 개정하며 김치의 올바른 중국어 표기를 '신치'(辛奇)로 명시했다"고 설명했다.



또 "최근 구글 지도에서 서해의 영해기점 중 한 곳인 '격렬비열도'의 표기 오류와 '독도 공항' 검색 시 일본 '쓰시마(대마도) 공항'으로 안내한 것을 시정한 바 있다"며 "독도와 김치의 번역 오류도 꾸준한 항의와 공론화로 바꿔 나갈 것"이라고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지