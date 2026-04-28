소유, 월세 1300만원 고급빌라 떠났다…“사생팬 문 앞까지 찾아와”

MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’ 화면 캡처

가수 소유가 사생팬의 집 방문으로 이사를 했다고 고백했다.

27일 방송된 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’(이하 ‘두데’)에는 세 번째 미니 앨범 ‘Off Hours(오프 아워스)’로 컴백하는 소유가 게스트로 출연했다.

이날 안영미는 "근황을 체크해봤더니 최근 기사 키워드가 '소유 20kg 감량', '월세 1300만원 집 공개'"라고 말했다. 이에 소유는 "아니다. 여러 방송에서 말을 했지만 내 집은 1300만원이 아니다"라고 해명했다.

그러면서 "1300만원은 현재 시세다. 그리고 더 큰 집도 있고 타입 별로 다르다. 나는 1300만원 내면서 못산다"고 했다.

그러면서 소유는 사생팬 때문에 현재 해당 집에서 이사한 상황이라고 말했다. 그는 "사실 데뷔하고 사생팬이 찾아온 적이 한 번도 없었다. 근데 갑자기 와서 아무렇지도 않게 띵동 눌러서 보니 모르는 얼굴이었다"고 했다.

이어 "'지현이(소유 본명)네 맞죠?'라고 물어보더라. 내가 까먹은 얼굴인가 했다"면서 "아니라고 했는데도 안 가고 계속 기다렸다. 그래서 경찰분들 오시고 했다"고 당시 상황을 전했다.

소유는 "아무것도 안 시켰는데 띵동 하면 놀라는 트라우마가 생겼다"고 털어놨다．

한편 2010년 씨스타로 데뷔한 소유는 ‘So Cool’, ‘SHAKE IT’ 등의 히트곡으로 많은 사랑을 받았다. 2017년 씨스타 해체 후 솔로 가수로 데뷔해 활동 중이다.

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