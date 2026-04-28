고유가 피해지원금 접수 첫날…김동연 “어렵게 마련한 제도 취지 살아나야”

김동연 경기도지사가 고유가 피해지원금 신청 첫날인 27일 안양시 동안구 관양동 행정복지센터를 방문해 현장을 점검했다.

김동연 경기지사(가운데)가 27일 안양시 동안구 관양동 행정복지센터에서 도민과 대화하고 있다. 경기도 제공

경기도에 따르면 이번 방문은 고물가로 고통받는 취약계층을 위한 지원책이 현장에서 어떻게 구현되는지 살펴보기 위해 마련됐다.

김 지사는 행정복지센터를 방문한 도민들과 만나 목소리에 귀 기울였다. 이어 직원들과 얼굴을 맞대고 “안내가 잘 돼 있어 감사드린다”며 “어렵게 마련한 제도의 취지가 살아나도록 직원들이 잘해줘야 한다”고 당부했다.

도내 고유가 피해지원금 1차 신청 대상자는 기초생활수급자 55만4000명과 차상위계층·한부모 가정 7만6000명 등 63만명이다.

김동연 경기지사(오른쪽)가 27일 안양시 동안구 관양동 행정복지센터에서 직원을 격려하고 있다. 경기도 제공

지원금은 기초생활수급자 55만원, 차상위층은 45만원씩 지급되며 인구감소지역인 가평과 연천 거주자는 5만원씩 추가로 받는다.

신청은 다음 달 8일까지 이어진다. 이달 30일까지는 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 도는 행정기관 방문이 어려운 홀몸노인이나 중증 장애인, 요양시설 입소자 등을 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’도 제공한다.

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