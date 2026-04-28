고유가 피해지원금 접수 첫날…김동연 “어렵게 마련한 제도 취지 살아나야”

도민들과 대화…현장 목소리에 세심하게 귀 기울여
김동연 경기도지사가 고유가 피해지원금 신청 첫날인 27일 안양시 동안구 관양동 행정복지센터를 방문해 현장을 점검했다.
경기도에 따르면 이번 방문은 고물가로 고통받는 취약계층을 위한 지원책이 현장에서 어떻게 구현되는지 살펴보기 위해 마련됐다.
김 지사는 행정복지센터를 방문한 도민들과 만나 목소리에 귀 기울였다. 이어 직원들과 얼굴을 맞대고 “안내가 잘 돼 있어 감사드린다”며 “어렵게 마련한 제도의 취지가 살아나도록 직원들이 잘해줘야 한다”고 당부했다.
도내 고유가 피해지원금 1차 신청 대상자는 기초생활수급자 55만4000명과 차상위계층·한부모 가정 7만6000명 등 63만명이다.
지원금은 기초생활수급자 55만원, 차상위층은 45만원씩 지급되며 인구감소지역인 가평과 연천 거주자는 5만원씩 추가로 받는다.
신청은 다음 달 8일까지 이어진다. 이달 30일까지는 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 도는 행정기관 방문이 어려운 홀몸노인이나 중증 장애인, 요양시설 입소자 등을 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’도 제공한다.
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