범여권 의원 80여명, 美 ‘쿠팡 반발’에 연명 항의서한으로 맞불

더불어민주당 등 범여권 의원들이 미국 정부가 쿠팡의 개인정보 유출 수사를 두고 우리 정부에 문제를 제기한 데 대해 항의 서한을 보내기로 했다.

27일 정치권에 따르면 민주당 김남근·박홍배 의원 등은 ‘미국의 사법주권 침해 항의서한 연명 요청’이라는 공지를 통해 이러한 계획을 밝혔다.

미 정부가 쿠팡 문제를 지난해 한미 정상 간 합의한 한국의 원자력 추진 잠수함 도입, 우라늄 농축 권한 확보 등에 대한 후속 협상의 지렛대로 삼은 데 대한 항의 차원으로 해석된다.

해당 공지에는 “최근 미국 정부가 쿠팡 총수 김범석의 신변 안전 보장을 요구하며, 이를 수용하지 않을 경우 고위급 협의를 중단할 수 있다는 입장까지 전달했다”며 “이는 개별 기업인의 사법 리스크를 국가 간 협상과 결부시킨 전례 없는 사례로 명백한 사법주권 침해”라는 내용이 적혔다.

또 최근 미국 공화당 하원의원 54명이 강경화 주미대사에게 쿠팡 등에 대한 차별적 규제를 중단하라고 서한을 보낸 것을 언급하며 “이는 단순한 외교 갈등이나 주권 침해 논란에 그치지 않고 한국의 노동권과 공정 경제 질서에 부정적 영향을 미칠 우려가 크다”고 비판했다.

연명 서한에는 현재까지 민주당과 조국혁신당, 진보당 등 범여권 의원 83명이 이름을 올린 것으로 전해졌다. 김 의원 등은 28일 국회에서 기자회견을 열고 주한미국대사관에 해당 서한을 전달할 계획이다.

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