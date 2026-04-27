도쿄대 시험 앞에 선 챗GPT…2년 만에 달라진 결과

오픈AI의 생성형 인공지능(AI) 챗GPT가 올해 연초 시행된 일본 도쿄대와 교토대의 입학시험 문제를 푼 결과 수석 합격에 필적하는 점수를 올렸다.

일본 교도통신은 27일(현지시간) GPT-5.2가 올해 도쿄대 입학시험(만점 550점)에서 문과에서 452점,이과에서 503점을 받았다고 전했다. 이는 올해 도쿄대가 발표한 수험생의 최고점수(문과 434점, 이과 453점)를 상회하는 수준이다. 특히 수학 과목은 만점을 획득했다.

GPT-5.2는 교토대의 경우도 법학부 시험에서 771점, 의학과에서 1176점을 각각 얻어 최고점(법학부 734점, 의학과 1098점)을 뛰어넘었다.

이번 분석을 실시한 일본의 AI 벤처 기업 라이프프롬프트에 따르면 2024년에는 당시 최신 모델인 챗GPT-4가 도쿄대 입학시험에서 합격 최저점에도 못 미치는 점수를 냈고 2025년에는 GPT-o1이 겨우 합격 최저 점수를 넘긴 수준이었다. 결국 2년 만에 불합격에서 수석 합격으로 점수가 급상승한 셈이다.

니혼게이자이신문도 오픈AI(GPT-5.2)와 함께 앤트로픽(클로드 오퍼스4.5), 구글(제미니 3 프로 프리뷰)의 최신 AI 모델에 도쿄대와 교토대 입학시험을 풀게 한 결과 모두 우수한 점수를 올렸다고 전했다. 다만 오픈 AI는 수학 등 이공계 과목에 특히 강했고 구글은 국어와 역사에서 상대적으로 높은 점수를 얻는 등 모델 특성에 따라 다른 강점을 보였다고 소개했다.

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