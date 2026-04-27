검색

한병도, 與 원내대표 선거 단독 입후보

입력 :
박유빈 기자

인쇄 메일 url 공유 - +

5월 찬반 투표, 연임 추대 수순
서영교·박정·백혜련 출마 접어
후반기 국회 원 구성 속도낼 듯

더불어민주당 차기 원내대표 선거에 한병도 전 원내대표가 단독 입후보했다. 사실상 연임 추대 수순을 밟으며 원내 리더십을 재확인받은 모습이다.

한병도 전 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 원내대표 연임 도전을 선언하고 있다.   뉴시스
한병도 전 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 원내대표 연임 도전을 선언하고 있다.   뉴시스

민주당 원내대표 및 국회의장단 선출을 위한 선거관리위원회는 27일 오후 6시까지 22대 국회 제3기 원내대표 후보를 접수한 결과 한 전 원내대표만 등록했다고 밝혔다. 민주당 새 원내대표는 다음 달 4∼5일 권리당원 온라인 투표와 6일 의원 투표를 거쳐 선출된다. 의원 투표 80%, 권리당원 투표 20%를 합쳐 과반 찬성을 얻어야 한다.

한 전 원내대표는 전임인 김병기 전 원내대표가 ‘공천 헌금’ 논란으로 사퇴하면서 치러진 지난 1월 보궐선거에서 당선됐다. 당시 보궐선거에 같이 출마했던 박정·백혜련 의원이 이번 원내대표 선거에 재도전할 수 있다는 관측이 나왔고 서영교 의원이 출마 의사를 밝히기도 했으나 이들 모두 출마를 포기했다. 한 전 원내대표에 대한 찬반 투표를 통해 사실상 추대하는 절차로 진행될 예정이다.

전북 익산을을 지역구로 하고 원광대 총학생회장 출신인 한 전 원내대표는 2004년 17대 총선에서 국회에 입성했으나 이후 원외에 있다가 문재인정부 시절 청와대에서 근무한 뒤 2020년 21대·2024년 22대 총선에서 연달아 당선된 호남 3선 의원이다. 온건한 성향으로 평가받으나굵직한 당내 현안을 속도감 있게 처리하는 성과도 보였다. 그는 지난해 국회 예산결산위원장을 지내며 이재명정부 첫 예산안을 법정 시한 내에 처리한 바 있다. 2기 원내대표로 당선된 뒤에도 검찰·사법개혁안, 대미투자특별법, 추가경정예산(추경) 등을 통과시켰다.

원내대표 연임이 확정되면 국회 후반기 원 구성 협상에 주력할 것으로 전망된다. 다음 달 말이면 상임위원장과 상임위원 임기가 끝나는 만큼 국회 공백이 없도록 신속히 야당과 협상에 나서겠다는 방침이다. 6·3 지방선거 뒤에는 검찰개혁의 핵심 쟁점인 형사소송법 개정(보완수사권) 논의가 주요 과제로 꼽힌다.


박유빈 기자 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

수지, 발레복 입고 극강의 청순미…완벽한 다리 찢기까지
  • 수지, 발레복 입고 극강의 청순미…완벽한 다리 찢기까지
  • 에스파 윈터, 日 길거리 밝히는 미모…압도적 청순미
  • [포토] 장원영 '뒤태도 자신 있어요!'
  • [포토] 박보검 '심쿵'