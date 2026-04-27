與, 경기지역 3곳 재보선 공천 완료…이광재·김용남·김남국

(서울=연합뉴스) 더불어민주당은 27일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 지역 국회의원 재·보궐선거 전략공천자를 발표했다. 왼쪽부터 경기 하남갑 보궐선거에 이광재 전 강원지사, 평택을 재선거에 김용남 전 의원, 안산갑 보궐선거에 김남국 전 의원. 2026.4.27 [연합뉴스 자료사진] scoop@yna.co.kr

더불어민주당은 27일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 하남갑 보궐선거에 이광재 전 강원지사를 전략 공천하기로 했다.



경기 평택을 재선거에는 김용남 전 의원이, 안산갑 보궐선거에는 김남국 전 의원이 각각 민주당 후보로 나선다.



강준현 수석대변인은 이날 비공개 최고위원회 회의 후 기자들에게 경기 지역 3곳의 재보선 공천이 이같이 결정됐다고 전했다.



이로써 한 달여 남은 선거를 앞두고 여야 간 경쟁이 본격화할 전망이다.

(춘천=연합뉴스) 이진욱 기자 = 15일 강원도 춘천시 스카이컨벤션웨딩에서 열린 더불어민주당 강원도당 신년 인사회에서 이광재 전 강원지사가 국기에 경례하고 있다. 2026.1.15 cityboy@yna.co.kr

먼저 하남갑은 민주당 소속인 추미애 의원의 경기도지사 출마로 보선이 치러진다.



강 수석대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"고 밝혔다.



이 전 지사는 고(故) 노무현 전 대통령의 국회의원 시절 비서관으로 정치에 입문해 3선(17·18·21대) 의원과 강원지사를 지냈다.



이번 지방선거를 앞두고 강원지사 재도전을 검토했지만, 우상호 후보에게 출마 기회를 양보했다는 평가를 받는다.



민주당은 스윙보터와 중도층 표심이 승패를 가르는 하남갑에서 이 전 지사의 정치적 중량감과 함께 과거 GTX 연장 등 굵직한 국책 사업을 이끈 경험이 이번 선거 승리에 도움이 될 것으로 보고 있다.



하남갑의 국민의힘 측 대항마론 유승민·이용 전 의원이 꼽힌다.



윤석열 전 대통령의 당선인 시절 수행팀장을 맡았던 이용 전 의원은 하남갑 출마를 시사한 상태다. 유승민 전 의원 차출론도 거론되지만 국민의힘이 공언한 경선 원칙등에 비춰 출마 가능성은 낮다는 관측이다.



평택을은 민주당 이병진 전 의원의 의원직 상실로 재선거가 열리는 지역이다.

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 더불어민주당 박찬대 대표 직무대행 겸 원내대표(오른쪽)와 윤여준 총괄선대위원장(왼쪽)이 26일 서울 여의도 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 허은아(오른쪽 두번째), 김용남 전 의원에게 선거운동복을 입혀 준 뒤 손잡고 있다. 2025.5.26 kjhpress@yna.co.kr

평택을에 전략 공천된 김용남 전 의원은 검사 출신으로 19대 국회의원을 지냈다.



그는 2014년 보궐선거에서 새누리당(국민의힘 전신) 소속으로 경기 수원병에서 당선됐고, 2022년 대선 당시엔 윤석열 캠프에서 중앙선대위 공보단 상임공보특보를 맡았다.



정치 이력 대부분을 보수 계열 정당에서 쌓았지만, 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 치러진 작년 대선에서 이재명 당시 민주당 후보 지지 선언을 하면서 민주당의 '중도·보수 외연 확장' 사례로 주목받았다.



강 수석대변인은 김 전 의원을 두고 "합리적·개혁적 보수의 대표 인사"라며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다고 판단했다"고 설명했다.



평택을의 경우 김 전 의원이 선거에 나서면서 5자 구도가 확정됐다.



진보 진영에선 조국혁신당 조국 대표와 진보당 김재연 상임대표가 후보로 출사표를 던졌으며, 보수 진영에서는 국민의힘 유의동 전 의원이 최근 공천을 받았다. 여기에 황교안 전 자유한국당(국민의힘 전신) 대표도 경쟁에 가세한 상태다.



5자 경쟁구도인 이 지역에선 향후 울산·세종 등 지역과 함께 진영 내 선거연대 및 후보 단일화를 둘러싼 힘겨루기가 예상된다.



경기 안산갑은 민주당 양문석 전 의원의 의원직 상실로 보궐 선거를 치른다.

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 더불어민주당 김남국 대변인이 9일 국회 소통관에서 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.4.9 nowwego@yna.co.kr

안산갑 공천장을 받은 김남국 전 의원은 국민의힘이 단수 공천한 김석훈 후보와 맞붙게 됐다.



김 전 의원은 2020년 총선에서 경기 안산단원을에 당선돼 금배지를 달았다.



이른바 원조 친명계 모임인 7인회 출신으로, 이재명 정부 출범 직후 대통령비서실 디지털소통비서관으로 임명됐다.



이후 작년 12월 '인사 청탁 논란'으로 디지털소통비서관직을 사직한 뒤, 지난 2월 민주당 대변인으로 임명됐다.



강 수석대변인은 "이재명 대통령의 국정 철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"며 "과거 안산(단원)을 지역구로 국회의원을 역임하면서 가져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다.



민주당은 경기지역(하남갑·안산갑) 보궐선거에 나서기를 희망한 김용 전 민주연구원 부원장을 이번 지선에선 어느 지역에도 공천하지 않기로 했다.



조승래 사무총장은 "당은 지방선거와 재·보궐 선거 전체에 미치는 영향을 종합적으로 판단해서 (김 전 부원장을) 공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다"며 "김 전 부원장에 대해서 다른 지역에 대한 공천 검토도 어렵다는 취지로 이해하면 되겠다"고 말했다.



김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당으로부터 금품을 수수한 혐의로 1심과 2심에서 징역 5년을 선고받고 현재 대법원 판단을 앞두고 있다.

<연합>

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