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여천NCC 가동률 65%로 상향 조정

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반진욱 halfnuk@segye.com

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정부의 수급 안정화 대책에 부응
가동률 회복을 통해 관련 제품 공급 안정성 제고

국내 최대 나프타 분해 시설(NCC) 운영 기업인 여천NCC가 공장 가동률을 기존 60%에서 65%로 추가 상향 조정한다고 27일 밝혔다. 정부가 발표한 나프타 구매 보조금 지원과 더불어, 금융위의 나프타 금융지원 체계 등 전방위적인 수급 안정화 대책이 마련되고 있는 상황을 종합적으로 고려한 결정이다.

 

최근 여천NCC는 중동 사태 장기화에 따른 원료 가격 상승과 수급 불안으로 지난달 가동률이 55%까지 하락하고 공장 추가 가동 정지를 검토 하는 등 어려움을 겪어왔다.

여천NCC의 나프타 가공 설비. 뉴시스
여천NCC의 나프타 가공 설비. 뉴시스

이후 정부가 나프타 수입 단가 상승분의 50%를 직접 지원하는 보조금 정책을 시행함에 따라 지난 10일 가동률 상향(60%)을 단행한 바 있다. 여기에 더해 지난 23일, 금융권이 ‘중동상황 나프타 금융지원체계’를 구축하기로 합의하자 가동률을 추가로 올렸다. 여천 NCC 측은 “정부 정책이 향후 원료 수급 여건을 긍정적으로 변화시킬 것으로 보고 선제적인 가동률 상향 을 결정했다”고 밝혔다. 

 

여천NCC는 현재 정부 지원을 기반으로 중동 지역 의존도를 낮추기 위해 그리스, 알제리, 나이지리아, 이집트, 오만, 사우디 등 다양한 산지로 부터 나프타를 확보해 공급망 안전성을 강화하고 있다. 석유화학산업은 나프타를 원료로 에틸렌, 프로필렌 등 기초 유분을 생산하며, 이는 비닐, 페트병, 각종 포장재 및 용기 등 일상생활 전반 에 사용되는 플라스틱 제품의 핵심 원료로 활용된다.

 

여천NCC 관계자는 “정부의 적극적인 수급 안정화 노력으로 업계의 심리적·경제적 부담이 일부 완화되고 있다”며, “향후 정부의 지원사항을 고려하여 가동률을 점진적으로 상향해 나갈 계획”이라고 밝혔다.


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