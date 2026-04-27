국힘, '계곡 살인 이은해 변호' 구로구청장 후보 공천키로

국민의힘 서울특별시당은 27일 이른바 '계곡 살인사건'으로 무기징역을 선고받은 이은해를 변호한 이력으로 논란이 된 홍덕희 서울 구로구청장 후보를 최종 공천하기로 결정했다.



서울시당 공천관리위원회는 이날 언론 공지를 통해 "홍 후보에 대해 심도 있는 재논의 결과 홍 후보를 공천하기로 한 원안을 유지하기로 결정했다"며 이같이 밝혔다.

국민의힘 서울 구로구청장 홍덕희 후보. 연합뉴스

앞서 서울시당은 홍 후보를 단수 공천하기로 했으나, 이은해 변호 이력이 알려지면서 홍 후보의 공천을 원점에서 재검토하기로 한 바 있다.



서울시당 공관위는 "논란이 된 이은해 사건은 무료 변론했고, 이는 대한민국 모든 국민은 법의 심판대에 설 때 헌법에 보장된 최소한의 기본적 변호권을 보장받아야 한다는 법조인의 책임감에 따른 것이었다는 후보자 본인의 소명이 있었다"고 설명했다.



또 "오랫동안 침체한 구로를 주민이 체감할 만큼 변화시키겠다는 후보자의 의지와 구로 당원들의 성원과 요청이 있었다"며 "후보자의 전체 경력과 역량을 종합 고려해 판단했고, 구로지역 갑·을 당협의 강력한 요청을 수용하기로 했다"고 부연했다.

<연합>

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