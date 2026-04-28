기초소재 넘어 ‘스페셜티’ 가속… 기술력으로 세계 경쟁력 ‘업’

“석유화학 기초소재 제품 경쟁만큼 스페셜티(고부가가치) 상품 경쟁도 치열합니다. 기존 경쟁자인 미국과 유럽에 이어 중국까지 뛰어들었어요. 사빅(SABIC), 코베스트로 같은 글로벌 기업들과 맞서기 위한 롯데케미칼의 전진기지가 바로 이곳입니다.”

롯데엔지니어링플라스틱 율촌공장은 원료 입고부터 생산, 제품 보관까지 전 공정이 자동으로 이뤄진다. 사진은 로봇이 플라스틱 제품 포대를 컨베이어벨트로 옮기는 모습. 롯데케미칼 제공

지난 23일 전남 율촌산업단지 롯데엔지니어링플라스틱(롯데 EP) 공장에서 만난 장영규 롯데 EP 율촌˙여수 공장장의 설명이다. 롯데 EP는 고부가 플라스틱 소재인 ‘엔지니어링플라스틱(EP)’ 생산을 전문으로 맡는 롯데케미칼 자회사다. EP는 일반 플라스틱에 다른 재료를 섞어 ‘특성’을 부여한 재료다. 예를 들어 난연 소재를 넣어 화재에 강한 플라스틱을 만드는 식이다. EP 생산을 위해선 플라스틱과 다른 재료를 섞는 ‘컴파운딩’ 공정을 거쳐야 하는데, 율촌공장은 이 컴파운딩 공정을 전문으로 하는 시설이다.

공장 입구를 지나 안쪽으로 들어가면 일제히 늘어선 거대한 원형탑이 시선을 끈다. 가공 전 일반 플라스틱 원료를 보관하는 ‘사일로’다. 이곳에 저장된 원료는 순서에 맞춰 ‘생산동’으로 보내진다. 생산동에서는 소재에 특성을 입히는 컴파운딩 공정이 진행된다. 공정이 끝난 EP 제품은 대략 6∼10m 길이의 면발 형태 모양으로 사출된다. 이후 절단기에 들어가 작은 알갱이 모양의 ‘펠릿’ 형태로 다시 가공된다. 이 알갱이들을 모아 포대에 담아 포장하면 모든 공정이 끝난다. 포장된 상품은 컨베이어벨트를 따라 공장 입구의 창고로 보내진다. 원료 입고에서 최종 포장단계까지 전 과정은 자동화로 이뤄지고, 공정 전체를 중앙 통제실에서 관리한다. 장 공장장은 “원료 입고부터 생산까지 모두 한 번에 이뤄지는 ‘원스톱 시스템’으로 운영돼 효율성과 안정성을 극도로 끌어올린 최신 공정”이라고 설명했다.

롯데케미칼이 3000억원을 투입한 롯데 EP 율촌공장은 지난해 10월 일부 생산라인부터 가동을 시작했고, 올해 하반기 최종 준공을 앞두고 있다. 현재 연간 50만t 상당의 고기능성 플라스틱 제품을 생산하고 있다. 가전과 IT기기, 모빌리티와 같은 다양한 산업의 고객사에 맞춤형 제품을 공급한다.

기초소재(일반 플라스틱) 강자인 롯데케미칼이 막대한 금액을 들여 시설을 마련한 이유는 석유화학 시장 변화와 관련이 깊다.

기초소재 시장은 글로벌 공급 과잉과 경쟁 심화로 침체기에 빠졌다. 특히 중국과 중동업체들의 저가 물량 공세를 감당하지 못한 국내 석유화학업계는 최근 정부 주도의 고강도 구조조정을 통한 사업재편에 들어간 상태다. 롯데케미칼 역시 핵심 생산시설인 대산공장과 여수공장의 설비를 통합하며 몸집을 줄이고 있다.

부진에 빠진 기초소재와 달리 스페셜티 소재 쪽은 빠르게 성장하고 있다. 피지컬 인공지능(AI)과 자율주행차, AI 가전, 차세대 스마트폰 등 첨단 제품 제작에 필요한 고기능성 플라스틱 수요가 계속 늘고 있어서다. 국내외 주요 석유화학 업체들이 고부가가치 제품 생산에 뛰어든 이유다. 이영준 롯데케미칼 총괄대표는 최근 “기초화학은 선제적 사업재편을 통한 합리화로 경쟁력을 보완하고, 첨단소재와 정밀화학, 전지소재, 수소에너지의 4대 성장 축을 탄탄히 쌓아 올려 균형 잡힌 포트폴리오를 완성할 것”이라고 밝힌 바 있다.

롯데케미칼 관계자는 “향후에는 생산 난도가 더 높은 고성능 소재 ‘슈퍼EP’ 제품군까지 생산 라인업을 확대할 계획”이라며 “율촌 공장은 연간 70만t 규모의 스페셜티(고부가가치) 제품을 생산하는 거점이 될 것”이라고 강조했다.

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