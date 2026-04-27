검색

[인사] 기획예산처

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

기획예산처 ◆국장급 △재정투자심의관 고재신


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

수지, 발레복 입고 극강의 청순미…완벽한 다리 찢기까지
  • 수지, 발레복 입고 극강의 청순미…완벽한 다리 찢기까지
  • 에스파 윈터, 日 길거리 밝히는 미모…압도적 청순미
  • [포토] 장원영 '뒤태도 자신 있어요!'
  • [포토] 박보검 '심쿵'