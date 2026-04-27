음료수 공격당한 정이한… 黨 “사실상 테러”

개혁신당 정이한(38) 부산시장 후보가 27일 출근길 선거 유세 도중 한 시민이 던진 컵을 맞고 넘어져 병원으로 이송됐다. 정 후보는 바닥에 머리를 부딪히며 한때 의식을 잃기도 했다. 개혁신당은 이번 사건을 “민주주의를 위협하는 사실상의 테러”라고 규탄했다.

개혁신당 정이한 부산시장 후보가 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 유세하는 모습. 부산=뉴시스

개혁신당에 따르면 정 후보는 이날 오전 8시5분쯤 부산 금정구 세정타운 인근 거리에서 유세를 하다 이 같은 일을 겪었다. 당시 정 후보는 출근하는 시민들에게 인사하기 위해 차도 옆에 서 있었는데, 한 운전자가 창문을 열고 “어린놈이 무슨 시장 출마냐”는 취지로 말하며 음료가 담긴 플라스틱 컵을 던졌다. 정 후보는 휘청이며 뒤로 넘어졌고, 그 과정에서 머리를 다쳐 의식을 잃고 응급실로 옮겨졌다. 현재는 의식을 되찾고 안정을 취하고 있다.



정 후보에게 음료를 뿌린 운전자는 현장에서 달아난 것으로 알려졌다. 경찰은 목격자 진술과 사건 지점 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 차량을 추적하는 한편 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.



개혁신당은 이날 입장문을 통해 “정 후보를 향한 테러를 강력히 규탄한다”며 “정치적 의견 차이를 물리력으로 해결하려는 시도는 우리 사회가 결코 용납해선 안 될 선을 넘은 행위”라고 비판했다. 이준석 대표는 “용기 있게 도전하는 후보자들을 응원을 하지 않을 순 있지만, 그렇다고 테러를 하는 것은 굉장히 미성숙한 행동”이라고 지적했다. 김성열 최고위원도 “왜 이런 일이 계속 벌어지는 건가”라며 “1찍과 2찍으로 나라를 분단시키고 극단적인 사고만 강요하는 거대 양당이 책임을 져야 된다”고 덧붙였다.

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