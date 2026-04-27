美 만찬 총격범 ‘트럼프 표적’ 암시… 범행 직전 “고위직부터” 성명 작성

백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격사건 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 범행 직전 가족에게 보낸 성명서에서 사실상 도널드 트럼프 미국 대통령이 표적이었음을 확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 트루스소셜에 공개한 백악관 출입기자단 만찬 행사 인근 총격 사건 용의자. 트루스소셜 갈무리

뉴욕포스트가 26일(현지시간) 입수해 보도한 앨런의 성명서에 따르면 그는 “행정부 당국자”를 표적으로 밝히면서 “우선순위는 직급이 높은 순에서 낮은 순”이라고 언급했다. 트럼프 대통령을 명시적으로 언급하지 않았으나 사실상 그를 겨냥했다고 말한 셈이다.



앨런은 범행 동기에 대해 “나는 미국 시민이고, 나의 대표자들이 한 행위는 나를 반영한다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 말했다. 그는 자신의 행위에 용서를 기대하지는 않는다면서 “이보다 더 가까이 접근할 다른 방법을 찾을 수 있었다면 그 방법을 택했을 것”이라고 언급했다.



앨런은 “절대적으로 필요한 경우 거의 모든 사람을 뚫고서라도 표적에 접근하겠지만 그렇게 되지 않기를 바란다”며 “행사에 참석한 사람 대부분이 소아성애자이자 강간범이며 반역자의 연설에 참석하기로 자발적으로 선택했으므로 공모자에 해당한다”고도 주장했다. 언론인이나 호텔 직원 등 일반인 참석자들에 대한 잠재적 공격을 정당화한 것이다. 그는 자신의 범행에 대해 “기독교도로서 (누가 네 오른뺨을 치면) 왼뺨을 돌려대야 한다는 반론이 제기될 수 있다”면서도 “다른 이가 억압받고 있을 때 왼뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 말했다.



뉴욕포스트는 앨런이 범행 10분 전 성명을 가족에게 보냈고, 코네티컷주에 거주하는 앨런의 형제가 지역 경찰에 해당 성명을 신고했다고 전했다.



트럼프 대통령은 CBS방송 인터뷰에서 “우리는 미친 세상에 살고 있다”면서도 “나는 걱정하지 않았다. 나는 삶을 이해한다”고 말했다. 대선후보 시절을 포함해 세 번째로 자신을 직접 겨냥한 총격사건에서도 자신이 살아남았다는 점을 강조하려는 것으로 풀이된다. 다만 앨런이 그를 범죄자로 표현한 부분에 대해선 “나는 강간범이 아니고 소아성애자도 아니다”며 “어떤 병든 사람의 헛소리”라고 발끈했다. 그러면서 “나는 완전히 무혐의를 받았다”고 재차 강조했다. 이는 제프리 엡스타인과 트럼프 대통령의 친분을 고리로 제기되는 의혹을 두고 사용한 표현으로 해석됐다.

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