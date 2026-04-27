여자프로배구단 ‘AI 페퍼스’, 인수 협상 진행 중…연고지는 광주 유지

여자프로배구단 AI 페퍼스 인수 협상이 비공개로 진행 중인 가운데, 인수가 성사될 경우 연고지는 광주로 유지될 가능성이 크다는 관측이 조심스럽게 나오고 있다.

27일 광주시와 체육계 등에 따르면, AI 페퍼스 구단 인수 의사를 밝힌 기업과 비공개 협상을 하고 있다.

해당 기업은 현장 실사까지 했으나, 내부 의사결정과 이사회 승인 절차 등이 남아 있어 협상 과정에서 보안 유지 필요성이 크다는 것이 관계자들의 설명이다.

광주시 연고 유지 여부는 구단 인수 확정 이후 절차로 연고지와 운영 방식 등 세부 사항에 대한 논의가 가능하다는 점에서 현재로서는 공식적인 논의가 제한적인 상황이다.

연고지 협약 만료 시한은 오는 5월 12일로 예정돼 있으나 연고지 협약 연장 여부는 구단 인수 확정 이후 최종 협의를 거쳐 결정될 전망이다.

인수 의사 기업 측에서도 연고지 이전 요구나 조건 제시 등은 아직 없었던 것으로 알려졌다.

지역 체육계는 광주시와 시 체육회가 적극적으로 인수 기업 유치와 연고지 유지를 위한 노력을 이어가고 있어 광주를 기반으로 한 구단 운영 가능성이 크다고 보고 있다.

광주·전남 행정통합 추진에 따른 시장 확대 기대감과 기존 체육 인프라에 대한 긍정적 평가도 영향을 미치고 있는 것으로 전해진다.

광주시 관계자는 “지자체와 체육회가 실사 과정에서 긴밀히 협조하며 연고지 유지를 위해 노력하고 있다”며 “인수가 확정되면 광주 연고지 유지는 긍정적일 것으로 관측된다”고 말했다.

광주시는 인수 기업이 확정될 경우 구단 운영 안정화와 지역 연고 유지 등을 전제로 시설 지원 및 협약 체결 등을 구체적으로 검토할 계획이다.

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