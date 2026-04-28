[경제 단신] 탑승권 등 관리 ‘삼성 월렛 여행’ 출시 외

탑승권 등 관리 ‘삼성 월렛 여행’ 출시

삼성전자의 간편 결제 서비스 ‘삼성 월렛’(옛 삼성 페이)에서 비행기 탑승권이나 관광지 입장 티켓 등까지 한번에 관리할 수 있게 됐다. 삼성전자는 갤럭시 사용자의 여행 경험을 혁신하는 ‘삼성 월렛 여행(Trips)’ 서비스(이미지)를 출시한다고 27일 밝혔다. 삼성 월렛 여행은 비행기 탑승권과 호텔 예약 정보, 테마파크 및 스포츠 경기 입장권 등 다양한 여행 관련 정보를 삼성 월렛 애플리케이션(앱) 하나로 통합 관리할 수 있는 서비스다. 삼성전자는 여러 앱과 플랫폼에 각각 분산돼 있던 여행 정보들을 삼성 월렛 여행 기능에 하나로 통합해 사용자 편의성을 높였다. 사용자는 삼성 월렛 내 여행 항목을 생성한 뒤 ‘트립 타임라인’ 기능을 활용해 여행 일정을 손쉽게 관리할 수 있다.

금호타이어 ‘마제스티 엣지’ 출시 이벤트

금호타이어가 프리미엄 컴포트 타이어 ‘마제스티 솔루스 엣지(EDGE)’(사진) 출시 기념 이벤트를 연다. 마제스티 솔루스 엣지는 금호타이어 ‘마제스티 솔루스’의 기술력을 기반으로 성능 전반을 한층 끌어올린 고급 타이어다. 금호타이어는 마제스티 솔루스 엣지와 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객을 대상으로 주유상품권(2개 구매 시 2만원, 4개 구매 시 4만원 교환권)을 다음 달 30일까지 증정한다. 또 6월30일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정해 모바일주유상품권(1등 100만원)을 주고 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 제공한다.

코레일, 국민인식도 조사 공기업 1위

한국철도공사(코레일)는 ‘2025년 공공기관 국민인식도 조사’에서 공기업(SOC) 부문 1위를 달성했다고 27일 밝혔다. 국민인식도 조사는 일반 국민과 지역주민들을 대상으로 공공기관의 공공성과 사회적 책임, 서비스 수준 등을 종합 평가하는 지표다. 이번 조사에서 코레일은 종합 72.2점으로 공기업 평균(65.3점)대비 6.9점, SOC군 평균(67점)보다 5.2점 높은 점수를 받았다. 특히 지역주민 인식도에서 94.1점을 받았다. 김태승 코레일 사장은 “국가 균형발전과 지역상생 대표 주자로서 공공 철도의 사명을 더욱 충실히 이행하겠다”고 말했다.

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