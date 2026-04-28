베트남에 K푸드 영토 확장 가속

CJ제일제당이 베트남 1위 유통사인 ‘박화산’과 협력을 확대한다. CJ제일제당의 우수한 제품력과 콜드체인(저온물류) 비법과 박화산의 유통 인프라를 결합해 현지 가공식품 시장을 선도하기 위해서다.



27일 CJ제일제당에 따르면, 지난 23일 베트남 하노이에서 박화산과 ‘K푸드 확산 및 가공식품 시장 선도를 위한 업무협약’을 체결했다. 협약식에는 조재범 CJ제일제당 식품아태본부장과 응우옌득따이 MWG 회장 등이 참석했다. 김정관 산업통상자원부 장관과 응오반뚜언 베트남 재무부 장관도 함께 했다. 박화산은 베트남 최대 소매 유통 그룹인 MWG의 수퍼마켓 체인으로, 전국 2760여개 매장을 운영하고 있다. CJ제일제당은 박화산에서 비비고 만두, 롤, 김치, 김 등을 판매하고 있으며 최근 4개년 연평균 20% 성장률을 기록 중이다.



CJ제일제당은 2015년 제분 사업으로 베트남에 진출한 이후 철저한 현지화 전략과 적극적인 인수합병(M&A), 최첨단 생산 기지 구축을 통해 식품 사업을 성공적으로 확대해 왔다. 진출 10여년 만인 지난해 매출이 2016년 대비 약 7배 증가했다. 먼저 개척한 만두와 김치 시장에서는 1위 지위를 공고히 하고 있다.

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