삼성 SDS·LG CNS ‘챗GPT 에듀’ 파트너 선정

삼성SDS와 LG CNS가 오픈AI의 ‘챗GPT 에듀(Edu)’ 상품 판매권을 확보하면서 교육기관으로 인공지능(AI) 사업 영역을 확장할 수 있는 ‘교두보’를 마련했다.



양사는 27일 챗GPT 에듀를 교육기관에 제공할 수 있는 리셀러 파트너 계약을 각각 체결했다고 밝혔다.



챗GPT 에듀는 학교와 연구기관 등 교육기관을 대상으로 제공되는 생성형 AI 서비스로 사용자 간 대화와 입력 데이터가 AI 학습에 활용되지 않도록 설계돼 보안성을 강화한 것이 특징이다. 강의자료 생성과 연구 데이터 정리, 맞춤형 튜터링 등 교육·연구 전반의 생산성을 높일 수 있는 기능을 제공한다. 현재 옥스퍼드대와 런던대, 와튼스쿨, 싱가포르국립대 등 글로벌 주요 대학들이 챗GPT 에듀를 활용 중이다.



삼성SDS는 이번 협력을 통해 교육·연구 분야에서 생성형 AI 도입을 원하는 학교와 출판사, 교육기관 등을 대상으로 서비스를 본격 확대할 계획이다. 이미 9만여명의 학생과 교수를 보유한 한국방송통신대에 챗GPT 에듀를 제공하기 위한 절차를 밟고 있다.



이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “챗GPT 에듀를 통해 교육 현장에서보다 안전하게 생성형 AI를 활용할 수 있는 환경이 마련되고 사용자 경험도 빠르게 확산할 것으로 기대한다”고 말했다.



LG CNS도 수도권 주요 대학을 대상으로 챗GPT 에듀 소개 투어 프로그램을 진행할 예정이다. AI 교육 세미나를 운영하는 한편 챗GPT 에듀 기반의 AI 교육 커리큘럼 제작과 해커톤(개발 경진대회) 운영도 검토 중이다.



또 회사 내부에 챗GPT 사업을 전담하는 ‘오픈AI 론치 센터’를 설치해 챗GPT 에듀 도입에 필요한 컨설팅과 기술 지원을 아우르는 원스톱 서비스를 제공한다는 방침이다.



김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장(부사장)은 “더 많은 학생과 교육기관이 AI를 활용해 학습과 연구 생산성을 높일 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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