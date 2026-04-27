[박소란의시읽는마음] 4.5F

아무도 나와 있지 않은 일요일의 건물이다 복도는 길고, 그 끝

에 크리스마스트리가 서 있다 주기적으로 빛을 내며 어둠 속에

서 있다 어둠 속에 버려진 모습으로 트리는 빛을 내다가 조용해

진다 나는 저녁이 밤으로 건너가는 시간 동안 복도에 서 있어본

적이 있다 고개를 빼고 길게, 기울어져본 적이 있다 한 번도 들

어가보지 못한 방을 생각하며 이 건물에 드나드는 사람들을 상

상한다 그러나 본 적은 없다 화장실 불을 켜놓으면 누군가 그 불

을 꺼놓는다 그렇게 하지 말아달라고 메모를 붙여봤지만 소용

이 없다 어둠 속에서 손을 씻는다 조그만 책상에 앉아 몇 개의

식물을 키우면서 나는 살아간다 물을 주면 말없이 자라나는 식

물들과 함께, 식물이 자라면 나는 다시 물을 준다 말을 하지 않

아도 식물들은 잘 자라고, (후략)