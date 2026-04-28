전북 어촌정착 지원 60세까지 파격 확대

전북도가 어촌 인구 감소와 고령화에 대응하기 위해 어촌 정착 지원 대상을 대폭 확대해 신규 어업인 유입에 나섰다.



전북도는 ‘전북형 청년 어촌정착 지원사업’ 지원 연령을 기존 만 45세 미만에서 60세 미만으로 확대해 본격 추진한다고 27일 밝혔다. 이에 따라 기존 제도에서 제외됐던 40~60대 신규 어업인도 지원받을 수 있게 되면서 정책 사각지대 해소가 기대된다.



이번 사업은 어업·양식업 등 수산업에 새롭게 진입하는 인력의 안정적인 정착을 돕기 위한 것으로, 선정된 대상자에게는 1인당 월 80만원씩 최대 2년간 지원금을 지급한다. 지원금은 어가 가계 자금과 수산업 경영비로 활용할 수 있다.



지원 대상은 수산업 독립 경영 경력 3년 이하(예정자 포함) 어업인으로, 해당 시·군에 주소를 두고 일정한 경영 기반을 갖춘 경우 신청할 수 있다. 다만, 부모와 공동 경영하거나 타 업종 사업체를 운영하는 경우, 유사 지원사업 수혜자와 일정 수준 이상 자산·소득 보유자 등은 제외된다.



전북도는 이번 연령 확대를 통해 귀어를 희망하는 중장년층의 유입을 촉진하고, 어촌의 인력 기반을 보다 안정적으로 구축할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히, 고령화로 인한 어촌 공동화 문제를 완화하고 현장 경험과 자본을 갖춘 중장년층 유입이 지역 어업 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지