남성 4명에 ‘모텔 살인’ 모방 범죄…경찰, 20대 여성 긴급체포 [사건수첩]

‘모텔 연쇄 살인’을 모방해 수면제를 탄 음식이나 음료를 사귀던 남성들에게 먹인 뒤 5000만원 가까운 금품을 뺏은 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

이 여성은 서울과 경기도를 돌며 결혼정보업체나 지인을 통해 만난 남성을 대상으로 최소 4차례 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

경기 의정부경찰서는 강도상해와 마약류관리법 위반 혐의로 A(27)씨를 이달 25일 구속해 수사 중이라고 27일 밝혔다.

사진=연합

A씨는 지난해 12월부터 올해 4월까지 수도권 일대에서 남성 4명에게 수면제를 먹여 재운 뒤 금품 약 4890만원을 빼앗은 혐의를 받는다.

그는 결혼정보업체나 지인 소개로 알게 된 30대 남성 B씨 등 피해자들에게 접근해 한 달가량 동거하며 신뢰관계를 쌓은 이후 음식이나 음료에 수면제를 타는 수법을 활용한 것으로 조사됐다.

피해자들이 잠든 사이 이들의 휴대전화 등을 이용해 돈을 자신의 계좌로 이체하거나 수백만원 상당의 물품을 구매하는 방식으로 금품을 빼앗은 것으로 파악됐다.

A씨의 범죄는 지난 23일 의정부시의 한 주택에서 수면제에서 깨어난 B씨가 112에 신고하면서 꼬리가 밟혔다. 출동한 경찰은 A씨와 관련해 비슷한 피해 내용의 고소장이 이미 접수된 사실을 확인하고 검거에 나섰다.

당시 B씨의 소변에선 벤조디아제핀 계열로 추정되는 수면제 성분이 검출됐다.

벤조디아제핀은 불면증과 불안장애 완화에 쓰이는 향정신성의약품이다. ‘모텔 연쇄살인범’ 김소영이 남성 2명을 살해할 때 사용한 것과 같은 성분이다.

피해자들은 수면제를 먹게 된 경위를 제대로 기억하지 못하는 것으로 전해졌다.

A씨는 “수면제는 서울 강서구의 한 병원에서 공황장애 증상으로 처방받았다”며 “남성들이 스스로 수면제를 먹었다”고 주장하는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 갈취한 돈을 개인 물품 구매 등에 사용했다고 보고 추가 피해자와 공범 여부, 범행 동기 등을 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지