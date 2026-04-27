'놀이터도 세대 통합'…종로구, 평창동에 '어르신 놀이터' 만든다 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 치매안심마을로 운영 중인 평창동에 어르신과 어린이를 포함한 전 세대가 함께 이용할 수 있는 ‘서울형 어르신 놀이터’를 조성한다.

구는 서울형 어르신 놀이터 조성 공모 사업에 선정돼 1억원을 확보하고 사업에 착수한다고 27일 밝혔다. 대상지는 평창아띠놀이터 주변으로 이달 중 설계에 들어가 공사를 거쳐 11월 개소할 계획이다.

마로니에공원에 설치된 조합놀이대. 종로구 제공

평창아띠놀이터는 미끄럼틀과 시소 등을 갖춘 어린이 중심 공간이다. 그러나 주변 자투리 공간과의 단차로 인해 어르신과 보행약자의 접근성이 낮다는 한계가 있고 인근 장미원도 노후화로 환경 개선이 필요한 상태였다.

이에 구는 해당 공간을 단순 놀이시설을 넘어 안전한 보행과 일상 속 운동, 세대 간 교류가 결합된 생활 밀착형 거점으로 재조성한다는 구상이다. 단차를 정비해 보행 안전성을 높이고 탄성보도를 설치해 어르신도 부담 없이 이용할 수 있는 운동 환경을 만든다. 여기에 조합놀이대와 운동시설을 함께 배치하고 인근 장미원과 연계한 산책로를 조성해 세대 간 이용과 걷기 활동이 자연스럽게 이어지도록 할 계획이다.

평창동은 현재 치매안심마을로 운영 중이다. 이를 고려해 종로구 치매안심센터를 비롯해 평창경로당, 평창동주민센터, 종로생명숲 어린이집 등 주변 생활 인프라와 연계한다. 치매 예방과 어르신 건강관리 활동을 자연스럽게 이어주는 지역 거점으로 기능할 것으로 구는 기대하고 있다.

향후에는 치매안심센터 프로그램과 어르신 행복 운동교실 등 다양한 야외활동 프로그램을 정기적으로 운영할 방침이다. 어르신의 신체활동 참여를 높이고 주민 간 교류를 꾀하는 세대통합형 커뮤니티 공간으로 발전시켜 나간다는 목표다.

정문헌 종로구청장은 “이번 사업은 치매안심마을을 주민 누구나 일상 속에서 자연스럽게 건강과 교류를 이어가는 생활공간으로 확장하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 어르신을 포함한 모든 주민이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 생활환경을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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