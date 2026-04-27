[영원을 묻는 종교] <6> 인간의 영적 자아는 어떻게 성장하는가

[영원을 묻는 종교] 목차

<1> 인류는 언제부터 영생을 꿈꾸었는가

<2> 불교가 말하는 삶과 죽음

<3> 성경이 말하는 영생

<4> 기독교 신학의 영생 이해

<5> 통일교 영생론의 인간 이해

<6> 인간은 어떻게 영적 자아를 성장시키는가

<7> 동양 사상이 말하는 삶과 죽음

<8> 인간은 왜 영원을 묻는가.

가정연합이 말하는 영생론의 핵심은 영인체(靈人體)의 성장에 있다. 사람은 죽으면 육신은 땅에 묻히지만, 영적 자아인 영인체는 영계(靈界)에서 영원히 존속한다고 본다. 영계에서 참된 삶을 누리기 위해서는 영인체 역시 성장하고 성숙해야 한다. 그렇다면 영인체는 어떻게 자라는가. 단지 신앙 고백만으로 완성되는가, 아니면 삶 속에서 어떤 내적 성숙이 이루어져야 하는가.

영생론에서 문선명 총재가 제시한 가르침은 분명하다. 영적 성숙은 믿음이라는 추상적 신념만으로 이루어지는 것이 아니라, 이 땅에서 살아가는 동안 매 순간의 선택과 책임, 그리고 사랑의 실천을 통해 완성된다는 것이다.

영인체의 성장은 결코 자동이 아니다. 하나님과 인간의 협력 속에서만 성숙된다. 인간은 은총을 기다리는 존재에서 그치지 않고, 자신의 삶을 통해 영적 성숙에 참여하는 존재이기 때문이다. ‘영생론’에서 영인체는 ‘생소(生素)’와 ‘생력요소(生力要素)’를 받아 성장한다고 말한다. 생소는 하나님으로부터 오는 무형의 생명 에너지이고, 생력요소는 인간이 지상에서 선을 행하며 만들어내는 영적 자양분이다. 생소가 근원이라면, 생력요소는 성장의 조건이다. 씨앗이 햇빛만으로 자라지 못하고, 땅의 영양분을 함께 필요로 하듯, 영인체 역시 하늘의 은사와 인간의 선행이 결합될 때 비로소 성숙한다. 이는 책임 없는 은총이 없고, 실천 없는 구원 또한 있을 수 없음을 뜻한다.

씨앗이 햇빛과 땅의 영양분을 통해 자라듯, 영인체 역시 하늘의 은사와 인간의 실천이 결합될 때 비로소 성숙한다. 사진: Unsplash의 Alexander Loney

이 과정은 단계적으로 전개된다. 가정연합의 ‘영생론’에 따르면 인간의 영인체는 3단계를 거치며 성장한다. 첫째는 말씀을 믿고 따르며 신앙의 기초를 형성하는 ‘영형체’의 단계이다. 둘째는 사랑을 실천하며 인격과 내면을 확장하는 ‘생명체’의 단계이다. 셋째는 참사랑 안에서 하나님과 일체를 이루는 ‘생령체’의 단계이다. 이 3단계에 다다른 인간은 더 이상 외부의 빛을 반사하는 존재가 아니라, 스스로 빛을 발하는 ‘발광체’와 같은 존재가 된다. 완성이란 결국 사랑을 온전히 실천하는 상태를 의미한다.

그렇다면 사랑은 무엇인가. 문 총재는 사랑을 감정이 아니라 방향성으로 규정한다. 즉, 삶 전체가 타인을 향해 열려 있는 태도다. 결국 사랑이란 ‘타인을 위하는 삶’이다. 자신을 중심에 두는 순간 사랑은 소유가 되지만, 타인을 중심에 둘 때 사랑은 생명력이 된다. 문 총재는 “사랑은 투입하고 잊어버릴 때 무한히 커진다”고 말한다. 계산하는 사랑은 닫히지만, 조건 없이 흘려보내는 사랑은 되돌아와 더 큰 순환을 만든다는 것이다. 영인체는 바로 이러한 선순환 구조 속에서 자란다.

여기서 중요한 것은 삶의 구체성이다. 영적 성숙은 산속의 고행이나 초월적 체험으로만 이루어지지 않는다. 일상의 관계 속에서 매 순간 ‘위하는 방향’을 선택해야 한다. 삶의 모든 것이 영인체 성장의 현장이다. 남을 위해 시간을 내고, 자신의 이익을 양보하고, 상처를 품고도 다시 손을 내미는 일. 이런 선택들이 영인체의 근육을 단단하게 만든다. 보이지 않지만 분명히 축적되는 힘이다.

문 총재가 제시한 ‘정오정착’의 개념도 이 맥락에서 이해할 수 있다. 태양이 정오에 사람의 머리 위에 오면 그림자가 사라진다. 마음과 몸이 하나님의 사랑과 말씀 앞에 완전히 일치될 때, 인간의 삶에도 그림자가 줄어든다. 위선과 이중성이 사라지고, 양심과 행동이 일치하는 상태가 되는 것이다. 완성은 거창한 업적이 아니라, 그림자 없는 삶의 지속이다. 마음이 가는 방향과 몸이 움직이는 방향이 같을 때, 영인체는 왜곡 없이 자란다.

이를 위해 강조되는 실천이 ‘훈독(訓讀)’의 전통이다. 영생론에 따르면 훈독이란, 하나님의 뜻이 담겨 있는 문 총재의 가르침을 반복해서 읽고 그 의미를 되새기며 생활 속에서 실천하는 과정이다. 육신이 매일 음식을 필요로 하듯, 영인체 역시 지속적인 자극과 정화가 필요하다. 이때 말씀은 삶의 방향을 잡아주고, 실천은 그 방향에 힘을 실어준다. 이 두 축이 맞물릴 때 영적 순환이 일어난다.

영인체 완성의 핵심은 단순하다. 얼마나 많이 가졌는가가 아니라, 얼마나 많이 베풀었는가이며, 얼마나 높은 자리에 올라갔는가가 아니라, 얼마나 낮은 자리에서 섬겼는가이다. 영계는 지위나 신분이 아닌 사랑의 파장으로 공명하는 세계이기 때문이다. 지상에서 ‘위하는 사랑’을 훈련한 사람만이 영계의 거대한 파동에 자연스럽게 호흡할 수 있다.

영인체는 하루아침에 완성되지 않는다. 매일의 선택이 모여 방향을 만들고, 그 방향이 인격을 형성하며, 그 인격이 영원을 준비한다. 완성은 미래를 결정짓는 현재의 습관이다. 오늘의 작은 선택들이 쌓여 인간의 성품을 만들고, 그 성품이 결국 영원한 존재의 모습을 결정짓는다. 끊임없이 발현되는 인류애가 곧, 인간의 영원한 모습을 만들어 간다.

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