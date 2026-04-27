송치영 소상공인연합회장 “고유가 피해지원금, 소상공인 매장서 사용해 달라”

송치영 소상공인연합회 회장은 27일 정부의 고유가 피해지원금 신청 접수에 맞춰 담화문을 발표하고, 국민들에게 지역 소상공인 매장에서 고유가 피해지원금을 사용해 줄 것을 당부했다.

송 회장은 이날 담화문을 내고 “현재 소상공인들은 내수 부진에 중동전쟁 여파까지 겹쳐 벼랑 끝에 서 있는 실정”이라며 “이번 지원금이 비록 적은 규모일지라도 소상공인의 숨통을 틔우고 골목상권의 활력으로 이어지기 위해서는 국민 여러분의 지속적인 애정이 절실하다”고 강조했다.

송치영 소상공인연합회 회장. 소상공인연합회 제공

이어 “이번 지원금 지급을 계기로 동네 가게와 골목 상점, 전통시장이 다시 활기를 찾을 수 있도록 지역 상권을 직접 찾아주시고, 현명한 지역 소비로 소상공인들에게 힘을 보태달라”고 했다.

그러면서 “소상공인연합회는 민간 차원에서도 자생력 강화를 위한 다각적인 활동을 전개해 경기 활성화 효과를 극대화할 것”이라며 “소상공인의 눈물을 닦아드리고 국민께 신뢰받는 경제 주체로 거듭나기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 목소리를 높였다.

고유가 피해지원금 신청은 이날부터 시작되며, 소상공인연합회는 지원금이 소상공인 현장에 차질 없이 전달되고 정책 효과가 확산될 수 있도록 적극적인 홍보와 뒷받침에 나설 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지