서울시, 2035년까지 ‘서울형 시니어주택’ 1만2000호 공급 [오늘, 특별시]

서울시가 초고령사회에 대비해 서울형 시니어주택 공급 목표를 2035년까지 1만2000호로 확대한다. 기존 2040년까지 8000호 공급 계획보다 시기는 앞당기고 물량은 늘린 것으로 고가 위주의 어르신 주거 시장을 중산층까지 넓히겠다는 구상이다.

시는 27일 ‘서울형 시니어주택 공급 촉진계획’을 발표하고 어르신안심주택, 노인복지주택, 자가형 시니어주택의 공급을 확대한다고 밝혔다.

서울 중구 서울시청 본청 청사 전경. 이제원 선임기자

현재 서울의 65세 이상 인구는 193만명으로 이 중 77%가 준공 20년이 넘은 노후주택에 거주하고 있다. 고가 실버타운 위주로 편재된 시니어주택 시장에서 약 49만명에 달하는 서울 중산층 어르신들이 사실상 선택지 없는 사각지대에 놓여있다. 이에 시는 2035년까지 시니어주택 1만2000호를 공급하고 중장기적으로는 3만호를 확보하겠다는 계획이다.

시니어주택은 단순한 거주 공간을 넘어 커뮤니티, 여가, 건강관리 기능을 결합한 생활형 주거 시설이다. 고령 친화적 설계와 저렴한 주거비 등에서 한발 더 나아가 식사·청소·세탁 등 생활지원서비스, 의료기관 연계 등까지 지원하는 게 특징이다.

시는 민간사업자 참여를 유도하고자 토지 매입비 최대 100억원 융자(매입가의 20% 이내), 건설자금 이자 지원(연 4%포인트·최대 240억원), 공공기여 완화, 기부채납 인정 범위 확대 등을 추진한다. 또 주거비 경감을 위해 65세 이상 무주택 어르신에게 보증금 최대 6000만원을 무이자로 지원한다.

개화산역 공영주차장, 서초소방학교 등 공공토지에는 2031년까지 노인복지주택 약 800호를 공급한다. 성신여대입구역 등 역세권 활성화 사업 대상지에도 노인복지주택 132호를 공급한다. 역세권 내 노인복지주택 등의 비율에 따라 공공기여를 최대 20% 완화하고 무장애 설계를 적용한 지구단위계획구역 내 시니어주택 건축 시 조례상 용적률의 최대 10% 범위 내 인센티브 부여, 2단계 이상의 용도지역 상향을 허용한다.

신규 공급 외에 2035년까지 어르신 주택 1만호를 수리하는 사업도 추진한다. 기존 사업과 연계해 출입문 달린 욕조, 높낮이 조절 싱크대 등 유니버설디자인과 화장실 안전 손잡이, 단차 제거 등 무장애 동선을 적용해 낙상 사고를 예방한다.

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