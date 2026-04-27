한국·호주 외교장관 회담…에너지·방산 등 논의 예정

조현 외교부 장관과 페니 웡 호주 외교장관이 만나 양국 협력을 논의한다.



27일 외교부에 따르면 조 장관은 오는 30일 오후 서울에서 웡 장관과 한국-호주 외교장관 회담을 개최해 고위급 교류, 경제안보, 국방·방산, 지역 정세 등 양국 주요 현안 및 공동 관심사에 대해 협의할 예정이다.



이번 회담은 두 장관이 지난달 16일 통화한 이후 한 달여 만에 개최되는 것이다. 당시 통화에서 양측은 중동 상황에 따른 에너지 문제 등을 논의한 바 있다.



외교부는 이번 회담에서도 "최근 중동 상황 및 에너지 안보 위기 등 공동의 도전과제 대응을 위한 협력 의지를 재확인하고, 국방·방산 등 여타 분야에서의 협력 심화 방안에 대해서도 폭넓게 논의할 예정"이라고 전했다.



주한호주대사관은 웡 장관이 "대외 관계 및 공동의 에너지 안보 강화를 위한 노력"의 일환으로 이번주 일본, 중국, 한국을 차례로 방문한다고 밝혔다.



대사관은 "한국은 호주의 중요한 디젤, 휘발유, 항공유 등 정유 제품 공급국"이라며 "호주는 디젤, 휘발유, 비료 등 필요한 공급 물자를 확보하고 신뢰할 수 있는 에너지 파트너로서 호주가 우선적으로 고려될 수 있도록 전 세계 파트너와 협력할 것"이라고 밝혔다.



웡 장관은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때도 방한해 조 장관과 회담을 가진 바 있다.

<연합>

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