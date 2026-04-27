마이클 잭슨의 음악과 생애를 담다…영화 ‘마이클’ 컴패니언 앨범 공개

마이클 잭슨의 삶과 음악을 조명하는 영화 ‘마이클’이 국내 개봉을 앞둔 가운데, 작품의 감동을 확장하는 공식 컴패니언 앨범이 전 세계에 선보였다.

소니뮤직코리아는 지난 24일 글로벌 음원 플랫폼을 통해 ‘Michael: Songs from the Motion Picture’ 발매 소식을 알렸다. 이는 영화 ‘마이클’의 공식 컴패니언 앨범으로 알려진다.

마이클 컴패니언 앨범 커버 이미지. 소니뮤직코리아

이번 앨범에는 ‘Off the Wall(오프 더 월)’, ‘Thriller(스릴러)’, ‘Billie Jean(빌리진)’, ‘Don’t Stop ’Til You Get Enough(돈트 스탑 틸 유 겟 이너프)’, ‘Human Nature(휴먼 네이처)’ 등 총 13곡이 수록됐다.

초기 잭슨 파이브와 더 잭슨스 시절부터 솔로 아티스트로서 전성기를 구가하던 시기의 대표곡까지 폭넓게 담아내며 그의 음악적 여정을 한눈에 조망할 수 있도록 구성됐다.

특히 ‘Human Nature’는 공식 유튜브 채널을 통해 새롭게 제작된 뮤직비디오가 공개되며 눈길을 끌고 있다. 영상은 영화적 감각에 현대적인 연출이 어우러져 원곡이 지닌 예술성을 확장시켰다. 시대를 초월한 그의 예술성은 오늘날의 시청자들에게 자연스럽게 연결한다.

영화 개봉을 기념한 글로벌 팝업 이벤트도 함께 마련된다. 미국 로스앤젤레스를 비롯해 파리, 토론토, 시카고, 마닐라, 부에노스아이레스 등 총 6개 도시에서 진행될 예정이며, 마이클 잭슨의 상징적인 콘텐츠들을 감상할 수 있는 테마의 몰입형 이벤트가 마련된다. 이를 통해 팬들은 다채로운 체험을 경험할 수 있다.

한편 영화 ‘마이클’은 세계 대중음악사에 큰 영향을 남긴 아티스트 ‘마이클 잭슨’의 삶과 유산을 그린 영화이다. 잭슨 파이브를 시작으로 최고의 엔터테이너로 성장하기까지의 과정과, 끊임없는 창작 욕구로 시대를 앞서 나간 예술가로서의 여정을 그렸다.

작품은 무대 위 퍼포먼스뿐만 아니라 개인적인 삶과 초기 솔로 시기의 결정적 순간들도 주요하게 다뤄질 예정이다.

한편 ‘마이클’은 오는 5월 13일 국내 개봉을 앞두고 있다. 그의 대표 곡들을 향유할 수 있는 이번 프로젝트에 힘입어 영화에 대한 기대감도 점차 높아지고 있다.

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