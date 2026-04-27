전기차 보급 1위 제주 초미세먼지 농도 전국 최저

제주지역 초미세먼지 농도가 전국 최저로 나타났다.

제주도보건환경연구원이 2025년 대기질 측정자료를 분석한 결과, 제주의 초미세먼지(PM-2.5) 농도가 전국 17개 시·도 중 가장 낮은 수준을 기록해 청정 지역임을 입증했다고 27일 밝혔다.

한라산에서 바라 본 제주시내 전경.

특히 2015년 공식 측정 이래 농도가 40% 이상 감소하는 등 대기질이 꾸준히 개선된 것으로 조사됐다.

도보건환경연구원이 도내 12개 대기환경측정망 운영 자료를 분석한 결과, 2025년 제주지역 초미세먼지 연평균 농도는 13㎍/㎥로 집계됐다.

이는 전국 17개 시·도 중 가장 낮은 수치로, 환경기준인 15㎍/㎥보다 낮은 청정 수준을 유지했다.

연구원은 현재 도내 대기질을 실시간으로 모니터링해 대기오염경보와 저감조치 발령 등에 활용하고 있다. 또 관련 정보를 도민에게 상시 제공하고 있다.

장기적인 대기질 변화를 살펴보면 제주의 초미세먼지 농도는 꾸준한 개선세를 보였다. 공식 측정을 시작한 2015년(23㎍/㎥)과 비교하면 10년 만에 농도가 약 43% 감소해 대기질이 크게 좋아진 것으로 분석됐다.

이는 제주의 자연적 조건과 더불어 노후 경유차 폐차 지원, 전기차 보급 확대 등 도 차원에서 추진한 미세먼지 저감 정책이 맞물려 나타난 결실로 평가된다.

도보건환경연구원은 외부 유입 오염물질에 대한 감시를 강화하고 대기질 관리 체계를 고도화해 나갈 방침이다.

오순미 도보건환경연구원장은 “제주지역의 초미세먼지가 전국에서 가장 낮은 수준으로 잘 관리되고 있음을 확인했다”며 “황사 등 외부 유입 고농도 오염물질에 대해서도 세밀하게 감시하고, 도민 건강 보호를 위한 정보 제공과 대응에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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