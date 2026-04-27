HD현대, 그룹 시총 200조 첫 돌파…조선·에너지·전력기기·기계·로봇 모두 성장

HD현대가 그룹 역사상 처음으로 시가총액 200조원 고지를 넘어섰다. 주력 분야인 조선과 전력기기 사업 성장이 맞물린 결과다.

27일 업계에 따르면 HD현대는 이날 오전 10시 기준으로 상장 계열사 합산 시가총액이 201조9794억원을 기록했다. HD현대의 그룹 시가총액이 200조원을 넘긴 것은 2002년 현대그룹에서 계열 분리된 이후 24년만이다.

HD현대마린솔루션 선박 수리 작업장 전경. HD현대마린솔루션 제공

주요 계열사별로 HD현대중공업(71조2687억원), HD현대일렉트릭(46조3566억원), HD한국조선해양(34조1834억원) 등 조선·전력기기 부문 계열사가 성장을 견인했다.

HD현대그룹은 조선해양 부문(HD한국조선해양·HD현대중공업·HD현대삼호), 에너지 부문(HD현대오일뱅크·HD현대일렉트릭·HD현대에너지솔루션), 기계·로봇 부문(HD현대사이트솔루션·HD건설기계·HD현대로보틱스) 등 크게 세 갈래의 사업 포트폴리오를 보유하고 있다.

최근 공급 과잉, 중동 전쟁 등으로 정유 부문의 불확실성이 지속되는 가운데 조선·전력기기 부문이 그룹의 실적 개선을 견인하고 있다.

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 지난해 연결 기준 매출 29조9332억원, 영업이익 3조9045억원을 기록하며 역대 최대 실적을 썼다. 매출은 전년 대비 17.2%, 영업이익은 172.3% 증가했다. 출범 첫해인 2019년(매출 15조1826억원·영업이익 2902억원)과 비교하면 매출은 10조원 넘게 증가했고 영업이익은 5배 규모로 늘었다.

고부가가치 선박 인도 물량 증가와 생산성 개선이 지속되며 조선 계열사들의 매출과 영업이익이 호조세를 보이면서다.

한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’에 따른 수혜 기대감과 더불어HD현대중공업과 HD현대미포의 합병 등 규모의 경제를 실현하려는 전략도 기업 가치 상승에 힘을 보탰다.

HD현대일렉트릭은 전 세계적인 인공지능(AI) 및 데이터 센터 투자 열풍에 힘입어 전성기를 맞았다는 평가를 받는다.

경기 성남시 분당구 HD현대 신사옥인 글로벌R&D센터. HD현대

작년 한 해 영업이익은 9953억원으로 전년보다 48.8%, 매출은 4조795억원으로 전년 대비 22.8% 증가했다.

해외시장을 중심으로 한 전력기기 매출이 29.7% 증가하며 실적을 견인한 가운데 고전력 인프라 투자 증가에 힘입어 주력 시장인 북미에서 호황이 이어졌다.

HD현대일렉트릭은 고부가 프로젝트 중심의 선별 수주 전략을 통해 수익성을 극대화하는 한편, 친환경·고효율 라인업을 강화해 글로벌 시장 점유율 확대하겠다는 계획이다.

이에 따라 HD현대 그룹 전체의 수익성과 재무 건전성은 크게 개선됐다.

나이스신용평가에 따르면 HD현대의 그룹 매출액은 2025년 72조3000억원으로 전년(68조8000억원) 대비 5.1％ 증가했다. 2021년 42조5000억원 대비 70.1％ 늘어났다.

EBITDA(상각 전 영업이익)는 지난해 8조2000억원으로 2024년 4조9000억원 대비 67.3％ 증가했다. 2021년 1조2000억원의 약 6.8배다. 총차입금은 2021년 15조6000억원에서 2025년 13조9000억원으로 감소했고 자산은 같은 기간 51조7000억원에서 75조5000억원으로 증가했다.

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