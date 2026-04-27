내 일자리는 어디 있을까? 국내 최대 규모 'KB굿잡 취업박람회' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 채용공고 게시대를 확인하고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 채용공고 게시대를 확인하고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 입장을 기다리고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 입장을 기다리고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 부스를 둘러보고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 부스를 둘러보고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 부스를 둘러보고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 취업컨설팅을 받고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 채용 상담을 받고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 취업컨설팅을 기다리고 있다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회가 열린 가운데 구직자들이 부스를 둘러보고 있다.

2011년 출범해 지난해까지 총 28회 개최한 KB굿잡 취업박람회는 누적 방문객 수가 125만 명에 이르는 단일 규모 국내 최대의 취업박람회다. 약 6200여개 기업이 참가해 10만 5000여건의 일자리 정보를 제공했다. 이를 통해 4만 5000여명의 구직자에게 일자리를 연결하며 구직자와 기업을 잇는 국내 대표 취업박람회로 자리매김했다.

이번 취업박람회에서는 팀워크와 소통, 협업 능력을 중시하는 채용 트렌드를 반영해 기업 실무팀과 직접 소통하며 팀 적합성을 확인할 수 있는 '팀핏(Team Fit) 커넥트존'도 일부 운영될 예정이다.

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