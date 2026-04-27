[포토] 김철수 양지병원 이사장, 자서전 '새벽의 옹달샘' 판매 수익금 전액 저소득층 의료비 기부

평생을 의사이자 인도주의 실천가로 헌신해 온 김철수 서울효천의료재단 에이치플러스 양지병원 이사장이 자서전 『새벽의 옹달샘』 출간을 기념해 오는 4월 30일(목) 오후 2시, 용산 전쟁기념관 내 피스앤파크컨벤션에서 북콘서트를 개최한다. 도서 판매 수익금은 평소 저자의 소신에 따라 저소득층 의료비 지원을 위해 전액 기부한다.

김 이사장은 신림동의 작은 의원을 현재의 에이치플러스 양지병원으로 성장시킨 인물로, 대한병원협회 회장 등을 역임하며 국내 의료 인프라를 세계적 수준으로 끌어올리는 데 공헌했다. 대한적십자사 회장 재임 시에는 우크라이나 전쟁터와 튀르키예 지진 피해 지역을 직접 찾아 구호 활동을 펼치는 등 국경을 넘는 인도주의 실천을 이어왔다.

아호 ‘효천(曉泉)’처럼 매일 새벽 기도로 하루를 시작해 온 그는 자서전을 통해 고난을 딛고 일어선 삶의 여정과 ‘사람을 향한 마음’이라는 인술의 철학을 담아냈다. 김 이사장은 “인술은 기술이 아니라 사람을 향한 마음”이라며, “남은 생애 동안 받은 은혜 갚는 마음으로 더 베풀고 겸손하게 살아가겠다”고 소회를 밝혔다.

사진=에이치플러스 양지병원 제공

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지