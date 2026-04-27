코스피, 장중 6,600선 돌파하며 최고치…코스닥도 상승

코스피가 27일 장 중 6,600선을 돌파하며 사상 최고치를 기록했다.



이날 오전 11시 현재 코스피는 전 거래일 대비 125.52포인트(1.94%) 오른 6,601.15를 나타내고 있다.



지수는 전 거래일보다 57.97포인트(0.90%) 오른 6,533.60으로 출발해 상승 폭을 키우고 있다.

27일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 시황이 표시되고 있다. 뉴스1

이에 코스피는 장 중 6,603.91까지 오르며 사상 최고치를 기록하기도 했다.



유가증권시장에서 외국인 투자자와 기관이 각각 760억원, 6천590억원 순매수 중이고 개인은 7천360억원 순매도 중이다.



외국인은 코스피200 선물시장에서도 5천820억원 매수 우위를 나타내고 있다.



시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자[005930](1.82%)와 SK하이닉스[000660](5.97%) 등 반도체주를 비롯해 현대차[005380](2.73%), SK스퀘어[402340](9.10%), 두산에너빌리티[034020](0.31%) 등이 오르고 있다.



반면 LG에너지솔루션[373220](-4.05%), 한화에어로스페이스[012450](-1.09%), 삼성바이오로직스[207940](-0.79%) 등은 내리고 있다.



업종별로 보면 기계·장비(3.75%), 전기·전자(2.95%), 일반 서비스(2.32%) 등은 상승 중이고, 통신(-1.47%), 제약(-0.80%), 화학(-0.76%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 21.02포인트(1.75%) 상승한 1,224.86이다.



지수는 전장보다 9.29포인트(0.77%) 오른 1,213.13으로 출발해 오름 폭을 키우고 있다.



종목별로 에코프로[086520](0.06%), 알테오젠[196170](4.47%), 레인보우로보틱스[277810](11.44%) 등은 오르고 에코프로비엠[247540](-0.48%), 리노공업[058470](-13.67%) 등은 내리고 있다.

<연합>

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