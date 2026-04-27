김광수 제주도교육감, 재선 도전 선언 [6·3의 선택]

김광수 제주도교육감 예비후보가 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 도전하겠다고 선언했다.

김 예비후보는 26일 제주시 노형동에 자신의 선거사무소 앞에서 기자회견을 열어 “지난 4년이 변화를 시작한 시간이었다면, 앞으로 4년은 그 변화를 더 깊고 더 넓게 완성하는 시간이 돼야 한다”며 “아이들이 더 행복한 학교, 학부모가 더 안심하는 교육, 선생님이 더 자부심을 가지는 교실, 그리고 지역과 함께하는 제주교육을 만들겠다”고 말했다.

김광수 제주도교육감 예비후보가 26일 제주시 노형동 선거사무소 앞에서 기자회견을 열고 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 도전한다고 선언하고 있다. 김광수 예비후보 선거사무소 제공

김 예비후보는 “평화와 공존의 가치를 배우는 제주형 교육을 새로 정립하고, 고교학점제 운영을 강화해 학생 선택 중심의 맞춤형 진로교육을 실현하겠다”고 말했다.

그는 “교육부 전국 시도교육청 평가에서 2023년부터 3년 연속 최우수 등급을 받았고, 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가에서 2년 연속 SA등급을 달성했으며 전국 시·도교육감 직무수행 긍정평가 조사에서는 29차례 1위를 기록했다”며 지난 4년의 성과를 알렸다. 청소년 무료버스, 정서회복 체계 구축, 특수교육과 장애공감 교육 내실화, 자율형 공립고와 협약형 특성화고 등 학교 선택의 폭 확대, 디지털 학습환경 조성 등을 실행성과로 설명하기도 했다 .

김광수 예비후보는 제주교육을 미래로 견인하기 위한 과제로 △끝까지 책임지는 기초학력 △학교 담장을 넘는 배움과 돌봄 △마음까지 안전한 학교 △제주를 담은 교육 △교육격차 해소, △수업에 집중하는 교사 △부담 없는 학부모 △인성·AI(인공지능)·디지털 균형교육 등을 제시했다.

김 후보는 또 “비방하지 않고 과장하지 않고 왜곡하지 않고 정책으로 말하고 성과로 평가받겠다”며 이번 선거에 임하는 원칙을 밝혔다.

그는 만 73세로 고령이라는 일각의 시선엔 대해서는 “젊음이 부럽지만, 교육은 지혜와 경험이 필요하다”고 강조했다.

중등 수학 교사 출신인 김 예비후보는 제주제일고 교장과 탐라교육원장 등을 지낸데 이어 2014년 제주도의회 교육의원에 당선돼 의정활동을 했다.

이후 2018년 제주도교육감 선거에 출마, 보수 진영 단일 후보로 추대돼 이석문 후보와 맞붙었다가 접전 끝에 석패한 뒤 2022년 선거에서 제주도교육감으로 당선돼 활동했다.

김광수 제주도교육감 예비후보가 27일 오전 제주시 노형동 롯데마트 사거리에서 출마 선언 후 첫 거리인사를 하고 있다. 김광수 예비후보 선거사무소 제공

김 교육감의 재선 도전으로 제주교육감 선거는 3파전으로 치러질 것으로 보인다.

교육감직을 내려놓고 재선에 도전하는 김광수 예비후보와 교육의원직을 내려놓고 가장 먼저 출사표를 낸 진보 성향 고의숙 예비후보, 2월 초 출마 선언 후 진보와 보수 성향을 나누지 않고 선거 운동 중인 전 서귀중앙여중 교장 송문석 예비후보가 출마한다.

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