“서울 오가는 생활, 너무 지치더라”…이효리·이상순이 11년 제주살이 정리한 이유

가수 겸 기타리스트 이상순이 11년간 이어온 제주 생활을 정리하고 서울로 이주한 배경을 직접 밝혔다.

유튜브 채널 ‘스테이폴리오’ 캡처

이상순은 최근 유튜브 채널 ‘스테이폴리오’에 공개된 영상에 게스트로 출연했다. 영상에서 그는 방송인 김나영과 만나 제주 생활의 현실적인 어려움을 털어놨다.

김나영이 “내가 국내 여행지 중에서 제주를 너무 좋아한다. 그래서 제주에서 살아볼까 생각도 했지만, 이미 살아본 분들이 왔다 갔다 하기 너무 힘들다고 말리더라”고 말하자 이상순은 이에 공감하며 이주 이유를 설명했다. 제주와 서울을 오가는 생활이 장기간 이어지면서 체력적·심리적 부담이 커졌다는 것이다.

유튜브 채널 ‘스테이폴리오’ 캡처

그는 “일이 육지(서울)에 있으면 확실히 힘들다”며 “우리 부부도 처음에는 ‘웬만하면 일을 하지 말자’는 생각으로 내려갔지만, 결국 서울을 오가는 생활이 반복되다 보니 너무 지치더라”고 고충을 밝혔다.

그럼에도 이상순은 제주 생활에 대한 애정을 함께 드러냈다. 그는 “나영씨도 제주에서 한달살기를 해보셔서 아시겠지만, 단점도 있지만 장점도 많다”고 덧붙이며 제주에서의 경험을 긍정적으로 평가했다. 이에 김나영도 “그래서 세컨드 하우스 같은 게 있으면 좋겠다는 생각도 했다”며 고개를 끄덕였다.

유튜브 채널 ‘스테이폴리오’ 캡처

이상순은 2013년 가수 이효리와 결혼한 뒤 제주에서 약 11년간 거주해왔다. 두 사람은 이른바 ‘소길댁 부부’로 불리며 자연과 함께 하는 삶을 공개해 주목받았다.

이후 이들 부부는 2024년 서울 종로구 평창동으로 거처를 옮겼으며, 해당 주택은 약 60억원대에 달하는 것으로 알려졌다. 한편 이효리는 지난해 9월 서대문구 연희동에 요가원 ‘아난다’를 오픈했다.

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